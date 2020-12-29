نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض أسواق العثيم اليوم تخفيضات كبري وأقوي عروض نهاية العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم اليوم تخفيضات كبري وبشكل خاص على الاجهزة الالكترونية والمنزلية تصل إلى 50% وتشمل جوال ايفون 12 لعشاق تلك الهواتف بسعر 3.599 ريال نسخة 128 جيجا بايت، و ايفون 12 برو ماكس نسخة ال 128 جيجا بايت ب 4.999 ريال، ونسخة اال 256 جيجا بايت ب 5.499 ريال، بطانية 6 كيلو ب 89.95 ريال، دفاية كهربائية ماركة كولين ب 99 ريال، بدلا من 159 ريال، وفر أكثر من 100 ريال عند شراء مايكروويف ديجيتال كليك أون من العثيم ب 169 ريال، بدلا من 251 ريال.

عروض أسواق العثيم اليوم تخفيضات كبري وأقوي عروض نهاية العام

عروض اسواق العثيم اليوم على الأجهزة المنزلية التي لا غني عنها في مطبخك ومنها عرض على محضر طعام رائع من مولينكس ب 199 ريال، خلاط ومعه مطحنة من امجوي ب 79 ريال، لتحضير العصائر الحمضية الطازجة عصارة كليك اون ب 89 ريال، لتناول السندوتشات الساخنة سخان من كينوود مزود بشواية ب 109 ريال، صانع شاي هومر ب 99 ريال، فرن اي تي سي كهربائي سعة 35 لتر ب 199 ريال.

عروض العثيم على المفروشات والملابس

بطانية نفرين ب 32.95 ريال، منشة للحمام من كاسا بونيتا ب 34.95 ريال، بنطلون جينز رجالي ب 24.95 ريال، جاكيت فليز رجالى منوع ب 24.95 ريال، بطانية فلنيل نفر ب 59.95 ريال، بطانية راشيل 3 كيلو ب 64.95 ريال، بطانية كريستال 6 كيلو ب 109.95 ريال، لحاف أطفال طقم 3 حبة ب 59.95 ريال، لحاف منوع ب 44.95 ريال، بنطلون رياضي رجالي منوع ب 24.95 ريال، بنطلون أطفال منوع ب 14.95 ريال.

عروض أسواق العثيم اليوم

دالة كهربائية ب 329 ريال، لعشاق القهوة الاسبريسو متاح محضر قهوة ماركة السيف ب 289 ريال، مقلاة كهربائية لتحضير الطعام وقلية بشكل صحي وبدون زيت ب 179 ريال، مكواة بخار من بانتيكس قوة 900 وات ب 49 ريال، سخان سندوتش بانتيكس ب 49 ريال، عجانة السيف كروان ب 329 ريال، قطاعة بصل ب 39 ريال، مكواة هومر بخار ب 59 ريال، موقد هومر كهربائي ب 99 ريال.

عروض أسواق العثيم أدوات الطهي

طقم طهي يتكون من 8 قطع سعر العرض 95 ريال هوم اواي، طقم رخام قدور سويت برايت هوم يتكون من 10 قطع ب 149 ريال، طقم غير لاصق 10 قطع قدور ب 139 ريال، طقم برستيج 8 قطع ب 125 ريال، قدر هوم واي ماربل طقم يتكون من 9 حبات ب 159 ريال، قدر ضغط جرانيت بيستر ب 109 ريال، قدر هوم اوي بغطاء احجام متنوعة يبدأ السعر من 49 ريال إلى 62 ريال.

عروض أسواق العثيم على الجوالات

جوال سامسونج اي كور نسخة 16 جيجا بايت ب 289 ريال، تابلت هواوي تي 3 ب 625 ريال، تابلت لينوفو ام 10 ب689 ريال، جوال سامسونج أى 51 ب 899 ريال، جوال هونر 10 اكس ب 709 ريال، جوال هونر 9 اكس برو نسخة 256 جيجا بايت ب 985 ريال، جوال فيفو واي 30 ب 735 ريال، جوال هواوي واي 5 لايت ب 299 ريال، طابعة كانون 3×1 ب 95 ريال.

عروض العثيم على منتجات العناية الشخصية

سعر غسول تدليك بالمرز وزن 250 مل ب 20.95 ريال، بدلا من 32.95 ريال، غسول فريش فروتي بالنيم ب 11.95 ريال، بدلا من 20.95 ريال، شامبو فاتيكا وزن 700 مل ب 12.95 ريال، بدلا من 22.95 ريال، لوشن جرجنزر رائحة أصلية 400 مل ب 14.95 ريال، بدلا من 24.25 ريال، سائل حمام سنوفا 1000 مل ب 16.95 ريال، بدلا من 27.95 ريال، صابون دورو الرومانسية 6 قطع ب 9.95 ريال، بدلا من 16.25 ريال، صابون سافانا اشراقة 4 حبات ب 4.95 ريال، بدلا من 6.50 ريال، صابون ديتول الأصلي ب 19.95 ريال، بدلا من 25.95 ريال.

شامبو جونسون تركيبة لا دموع بعد اليوم للاطفال وزن 750 مل ب 23.95 ريال، بدلا من 46.95 ريال، مزيل للمكياج من كلين اند كلير ب 20.95 ريال، مبيض ملابس فلاش كلور ب 9.95 ريال، بدلا من 14.95 ريال، منظف حمام دبليو سي الاصلي ب 6.95 ريال، بدلا من 15.95 ريال، صابون جنتو ازرق رائحة ورود وزن 2.5 كيلو ب 15.95 ريال، بدلا من 37.25 ريال، لوشن نيفيا للبشرة ب 19.95 ريال، بدلا من 35 ريال، مزيل مكياج من نيفيا لجميع أنواع البشرة وزن 400 مل ب 18.95 ريال، بدلا من 28.50 ريال.