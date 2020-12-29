نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اكسايت السعودية الاسبوعية أرخص عروض وتخفيضات نهاية العام خصومات 49% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسايت السعودية الاسبوعية المذهلة وخصومات تصل إلى 46% على الأجهزة المنزلية وأجهزة المطبخ، بالإضافة إلى عروض الدفايات والتخفيضات على أسعار الثلاجات والبوتاجازات والغسالات، وتستمر العروض حتى 4 يناير 2021، يقدم متجر اكسايت في السعودية أفضل خدمات الشحن والتركيب المجانية، وتشتمل العروض على أفضل العلامات التجارية وتتضمن أجهزة سامسونج، وانسا، ال جي، توشيبا، هاير، كاندي، هايسنس، فيليبس، جري، كارير، والعديد من الماركات العالمية والأكثر مبيعًا في الوطن العربي وداخل المملكة، وإليكم أجدد عروض اكسايت السعودية الاسبوعية.

عروض اكسايت السعودية الاسبوعية

عرض مميز وخصم 34% على غسالة انديست 6 كغم بسعر 999 بدلًا من 1519 ريال سعودي.

أقوى عروض الدفايات من اكسايت مدفأة الهالوجين ماركة LUXELL 3 شمعة بسعر 69 بدلًا من 85 ريال سعودي.

عرض خاص على مدفأة الهالوجية ماركة وانسا 3 شمعات بسعر 99 بدلًا من 109 ريال سعودي.

عرض مدفأة الهالوجين ماركة وانسا 4 شمعات بسعر 249 بدلًا من 279 ريال سعودي.

عرض مميز على مدفأة هالوجين ماركة وانسا 3 شمعات ماركة وانسا بسعر 159 بدلًا من 189 ريال سعودي.

خصم 46% على نشافة Dryer سعتها 7 كغم، مزودة بـ 6 برامج بسعر 999 بدلًا من 1859 ريال سعودي.

اجدد عروض اكسايت السعودية

عرض ثلاجة بفريزر علوي ماركة توشيبا، 414 لتر، 14.6 قدم بسعر 2499 بدلًا 2989 ريال سعودي.

عرض ثلاجة ال جي LG مزودة بـ فريزر علوي ونظام تحكم الكتروني، مزودة بنظام تعقيم ومحرك عاكس، 436 لتر، 15.4 قدم بسعر 2799 بدلًا من 3989 ريال سعودي وتمتع بخصم 30%.

عرض حصري ومميز وخصم 41% على سعر ثلاجة هاير، مزودة بـ 4 أبواب، 17.8 قدم، مزودة بنظام تحكم الكتروني بالإضافة لنظام تدفق الهواء متعدد بسعر 3099 ريال سعودي.

عرض مميز وخصم 25% على سعر ثلاجة DAEWOO بفريزر علوي، مزودة بكمبريسر رقمي وشاشة لمس سمارت، سعة 510 لتر وحجم 18 قدم بسعر 2799 بدلًا من 3719 ريال سعودي.

عروض اكسايت الاسبوعية

عرض غسالة صحون ماركة فريجو، مزودة بـ 7 برامج وشاشة تحكم LCD بسعر 1249 بدلًا من 1439 ريال سعودي.

عرض حصري على غسالة صحون ماركة Smeg تعمل بـ 5 برامج مختلفة، كما أنها موفرة للطاقة بسعر 1799 بدلًا من 2849 ريال سعودي، وتمتع بخصم 37%.

خصم 44% على غسالة صحون ميليه، مزودة بـ 12 مكان للصحون، برامج غسل سريع، نظام غسل رباعي، مزودة بـ 6 برامج مختلفة بسعر 3499 بدلًا من 6219 ريال سعودي.

خصم 27% على طباخ كهربائي ماركة كاندي الايطالية، مزود بـ 4 شعلات، مصنوع من الستانلس ستيل، مدعم بكافة وسائل الأمان، بحجم 60 سم بسعر 949 بدلًا من 1309 ريال سعودي.

خصم 28% على فرن كهربائي مدمج ماركة كاندي الايطالية، سعة 78 لتر، مزود بشواية، 60 سم بسعر 2199 بدلًا من 3069 ريال سعودي.

عروض اكسايت المكيفات

عرض مميز على مكيف سبليت ماركة كارير حار وبارد 18000 وحدة بسعر 2075 بدلًا من 3175 ريال سعودي وتمتع بخصم 35%.

عرض خاص على مكيف جداري سبليت ماركة جري، 17800 وحدة، حار وبارد، مزود بخاصية واي فاي بسعر 2199 بدلًا من 3949 ريال سعودي، وتمتع بخصم 44%.

عرض حصري من اكسايت في السعودية على مكيف سبليت 18000 وحدة ماركة هاير، بارد فقط بسعر 1799 ريال سعودي بدلًا من 3199 ريال سعودي وتمتع بخصم 44%.

خصم 33% على سعر مكيف سبليت 27200 وحدة ماركة هايسنس، حار وبارد بسعر 2799 بدلًا من 4199 ريال سعودي.

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