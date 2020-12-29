نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التخلص من الاعلانات المزعجة على جوجل كروم بسهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة التخلص من الاعلانات المزعجة على جوجل جروم هو موضوعنا، لماذا اخترنا جوجل جروم على باقي المتصفحات الاخرى ببساط جوجل جروم يعتبر من أشهر المتصفحتات الموجودة على الهواتف والحواسب، والذي يستخدمه أكثر أكثر من 2 مليار مستخدم على الهاتف فقط، وأكثر من مليار ونصف مستخدم على الحاسوب، وهو أيضا يشتغل على غالبية الأنظمة الموجودة كالويندوز والأندرويد.

تم تطوير متصفح جوجل كروم، من طرف شركة جوجل العملاقة، وتم إطلاقه أول مرة في 7 أكتوبر 2009 على حواسيب الويندوز. ويشتهر متصفح الكروم على أنه سريع وأمن وبسيط عن باقي المتصفحات الأخرى، ويتميز متصفح كروم على التصفح المخفي الذي يعطيك ميزة التصفح مع إخفاء الأثر، كالأسم والهوية والعنوان.

الكثير منا يواجه الإعلانات المزعجة أثناء التصفح، والكثير منا أيضا يبحث عن طريقة للايقافها، فالإعلانات المزعجة قد تكون خطرا على الحاسوب أو الهاتف لأنها مليئة بالفيروسات التي قد تحدث ضررا كبيرا بالجهاز، كما أن هناك بعض الإعلانات المزعجة التي تقوم بسرقة المعلومات الشخصية كالإسم والعنوان، ليصل الأمر حتى للمعلومات البنكية التي تخص صاحب الجهاز.

نظرا للخطر الكبير الذي تشكله هذه الإعلانات المزعجة على أجهزتنا، فسنقدم لكم طريقة التخلص من الاعلانات المزعجة على جوجل كروم نظرا لكونه المتصفح الأكثر استخداما.

إزالة الإعلانات المزعجة

كيفية التخلص من الاعلانات المزعجة على جوجل كروم

هذه هي أنواع الاعلانات المزعجة التي قد تكون تعرضت لها:

ظهور الإعلانات المنبثقة، وعلامات التبويب الجديدة التي لا تختفي. تغير في الصفحة الرئيسية لجوجل جروم أو محرك البحث باستمرار بدون إذن. عودة أشرطة الأدوات لجروم الغير المرغوب فيها باستمرار. التوجيه من صفحة معينة إلى صفحات أو إعلانات غير مرغوب فيها. ظهور التنبيهات حول وجود فيروس في الجهاز .

كيفية التخلص من الاعلانات المزعجة على جوجل كروم للحاسوب

تنبيه :

بعد القيام بهذه الخطوات ستجد أن شريط الأدوات غير موجود يكفي أن تذهب للمزيد والضغط على الأدوات وتفعيلها مرة أخرى.

كيفية التخلص من الاعلانات المزعجة على جوجل كروم للهاتف:

يعتبر جوجل Chrome أكثر المتصفحات استخداما على الهاتف لذلك سنقدم لكم كيفية إزالة الاعلانات المزعجة على جوجل كروم للهاتف فيكفي التتبع والقيام بالخطوات التالية:

وهنا نكون قد عرضنا لكم كيفية ازالة الاعلانات المنبثقة والمزعجة على الهاتف والحاسوب بكل سهولة وإن كان لديك أي سؤال لا تتردد بطرحه في التعليق بالأسفل.