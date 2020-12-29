نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكسترا السعودية عروض العام الجديد 2021 ومهرجان هواوي على الجوالات والإلكترونيات في Extra في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأت تخفيضات اكسترا السعودية وعروض العام الجديد 2021 وأقوى الخصومات على الجوالات والإلكترونيات في مهرجان هواوي، الذي يبدأ اعتبارًا من يوم 24 ديسمبر 2020 وينتهي يوم 9 يناير 2021 أو عند نفاذ الكمية، فعروض وخصومات اكسترا مغرية للغاية حيث تُقدم جوالات وأكسسورات للجوالات، إلكترونيات بأسعار رائعة وخصومات هائلة فقط لفترة محدودة.

اكسترا السعودية عروض العام الجديد 2021 على جوالات هواوي

خصومات وتخفيضات اكسترا بمناسبة العام الجديد 2021 تشمل معظم جوالات وإلكترونيات هواوي، وإلى جانب هذه الخصومات توجد هدايا إضافية على جوالات وإلكترونيات محددة، وكل هذه العروض فقط في اكسترا السعودية ونعرضها لكم فيما يلي:

جوال هواوي Y9a، رامات 8 جيجا، ذاكرة 128 جيجا، بسعر 1099 ريال سعودي.

جوال هواوي Y9s، رامات 6 جيجا، ذاكرة 128 جيجا، بسعر 999 ريال سعودي بدلًا من 1199 ريال سعودي، بالإضافة إلى غطاء خلفي للجوال.

جوال هواوي Y8s، رامات 4 جيجا، ذاكرة 64 جيجا، بسعر 599 ريال سعودي بدلًا من 820 ريال سعودي.

جوال هواوي Y8p، رامات 6 جيجا، ذاكرة 128 جيجا، بسعر 799 ريال سعودي بدلًا من 930 ريال سعودي.

جوال هواوي Y5p، رامات 2 جيجا، ذاكرة 32 جيجا، بسعر 382 ريال سعودي.

جوال هواوي Y5 2019، رامات 2 جيجا، ذاكرة 32 جيجا، بسعر 359 ريال سعودي.

جوال هواوي Y5 lite، رامات 1 جيجا، ذاكرة 16 جيجا، بسعر 349 ريال سعودي بدلًا من 415 ريال سعودي.

خصومات على جوالات هواوي في اكسترا السعودية

إليكم أقوى عروض الجوالات في اكسترا السعودية حتى 9 يناير 2021.

جوال هواوي P40 Pro+ 5G، رامات 8 جيجا، ذاكرة 512 جيجا، بسعر 4799 ريال سعودي، بالإضافة إلى سماعة بلوتوث ذكية من هواوي، وبسعر 3349 ريا سعودي ذاكرة 256 جيجا، بالإضافة إلى شاحن سيارة لاسلكي هدية.

جوال هواوي P40، رامات 8 جيجا، ذاكرة 128 جيجا، بسعر 2399 ريال سعودي بدلًا من 2849 ريال سعودي، وشاحن سيارة لاسلكي هدية إضافية.

جوال هواوي Nova 7i، رامات 8 جيجا، ذاكرة 128 جيجا، بسعر 949 ريال سعودي، وأيضًا سماعة بلوتوث من هواوي.

عروض سماعات هواوي في اكسترا

تُقدم اكسترا السعودية عروض على الإلكترونيات وخصومات كبيرة على السماعات بأنواعها، فتشمل العروض: