8 تنبؤات للعرافة البلغارية بابا فانجا في عام 2021 أبرزها “تنين يستولي على الأرض وكوارث وانتشار مرض خطير”

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر تنبؤات العرافة بابا فانجا لعام 2021، حيث أن العرافة البلغارية العمياء بابا فانجا، قد حظيت مؤخراً بشعبية كبيرة، وخاصةً بعد ما تبين صدق توقعاتها في العديد من الأحداث، وكان من أبرز توقعاتها في عام 1996 والتي وقعت بالفعل، هجوم 11 سبتمبر عام 2001، ونجاح باراك أوباما وترأسة للولايات المتحدة الأمريكية.

تنبؤات العرافة بابا فانجا لعام 2021 كوارث وتنين ومرض خطير

والعرافة البلغارية بابا فانجا هي شخصية تحيط بها الغمو، وتقول بع المصادر أنها فقدت بصرها وهي في عمر الثانية عشر، واختفت هذه العرافة لفترة طويلة أثناء هبوب إحدى العواصف القوية، وبعد هذه الواقعة ظهرت مرة أخرى بقدرتها الغريبة على توقع المستقبل.

وجاءت أبرز تنبؤات العرافة بابا فانجا لعام 2021 كما يلي:

1- وقوع العديد من الكوارث العظيمة.

2- استيلاء تنين قوي على الأرض، ويفسر البعض هذا التوقع بهيمنة الصين على القرار العالمي.

3- التوصل لعلاج السرطان.

4- ظهور مرض جديد وخطير.

5- إصابة دونالد ترامب بالصمم.

6- تعرض الرئيس الروسي لمحاولة اغتيال.

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7- هجوم كيماوي على أوروبا يشنه بعض المتطرفين.

8- ظهور نيزك عملاق في سماء روسيا.

ونشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية توقعات بابا فانجا للعام الجديد، والذي يبدو أنه سيكون حافلاً بالأحداث.