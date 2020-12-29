رسائل السنة الميلادية 2021 وأجمل صور التهنئة بالسنة الجديدة 

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محمد سياف - ابو ظبي - تمر الأيام وعام يمضي وعام يأتي، ومع قرب إطلالة عام جديد 2021 ، يكثر البحث عن رسائل السنة الميلادية 2021 ، عبر شبكة الإنترنت ومحركات البحث، من أجل إرسالها للأحبة والأهل والأقارب والأصدقاء، كواحدة من طرق التعبير عن الاحتفال بقدوم العام الجديد والتمني بأن يكون عام يملؤه الحب والتسامح والخير، وعلى أمل أن يكون أفضل من سابقه بما شهد من أزمات وأمراض وأوبئة طالت العالم أجمع وخاصة تفشي فيروس كورونا المستجد، فلا أحد يريد أن يتذكر عام 2020 عام المآسي، وفي هذه المقال رصدنا لكم اجمل رسائل التهنئة بقدوم العام الجديد 2021 وأحدث الصور التي تصلح للإرسال عبر مختلف تطبيقات التراسل في الهواتف الذكية، ومنصات التواصل الإجتماعي.

رسائل السنة الميلادية 2021

أجمل وأحدث رسائل التهنئة بالعام الجديد 2021

فيما يلي أجمل وأرق العبارات التي تتضمن الأمنيات بعام جديد يملؤه الخير والحب والسلام :

رسالة من محب .. شوف نفسك هالسنة دي وحاسبها.. وشوف غلطاتك وعدلها.. وابدأ سنة جديدة بنفس حلوة وبريئة.

لو جرحنا .. وإنجرحنا .. خلينا ننسنا .. المهم نبدى سنة جديدة .. والقلوب فيها متصافية.

صباحك عسل ومساك ياسمين كل سنة وإنت طيب.

تهنئه حارة مولعة بأعياد جميلة مشخلعة.. من غير بمب وفرقعه لناس حلوة مطرقعه.

كل عام جديد وأنتم بألف صحة وسعادة ودايمًا بالخير ف زيادة.

كل عام وإنت سعيد.. وعمر مديد.. وبوسة إلك يا أغلى حبيب.

كل سنة والدنيا بين إديك.. والضحكة ما تفارق عينيك.. وعام جديد سعيد علينا وعليك.

حاولت أسابق الناس وأرسلك مع خيوط الشمس الماس.. وأقولك كل عام وإنت بخير يا مشعل الرقة و الإحساس.

أنا وقلبي فدى عيونك .. أنا تعودت على فنونك.. وما أبي سنة جديدة بدونك .. أبي أعيش روعة جنونك.

بيننا غربـــــة.. وبعــاد .. وفراق .. يا ريت بالسنة الجديدة نجمع قلبين .. ونوفق راسين .. ونكون مثال لأروع حبيبين.

يا من رجونا لهم كل خير ..وأحببناهم في الله لا غير ..كل عام وأنتم بخير .

أجمل صور و رسائل السنة الميلادية 2021

اخترنا لكم باقة من أحدث واجمل الصور المعبرة عن الفرحة بقدوم العام الجديد 2021 نأمل أن تنال إعجابكم وكل عام وأنتم بخير:

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