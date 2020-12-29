نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بن داود السعودية اليوم 30 ديسمبر 2020 حتى 5 يناير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحتوي عروض بن داود الأسبوعية على خصومات على جميع منتجاتها والتي تتوفر بيه جميع أنواع الأجبان مثل سنابل الخير جبنة قليل الدسم، وجبنة شيدر إنجليزي أحمر وأبيض، ومرتديا سادة، وغزال جبنة قشقوان وفلاحي سمنة، وبيبي تركي مدخن، الجميل حلاوة سادة، وبدر لبنة كامل قليل الدسم، وزينة جبنة إسكندراني، وزيتون أسباني كبير، ويتوفر أيضا جميع أنواع الأسماك مثل سمك هامور وسمك شعور، وسلمون فيليه، وسمك قاروص، وسمك بلطي، وسمك سلطان إبراهيم، وبتوفر أيضا عصاير طبيعة مثل ندي عصير طازج، والمراعي عصير طازج، والصافي عصير طازج.

عروض بن داود السعودية

تتميز عروض بن داود بأقوى التخفيضات على جميع منتجاتها والتي تعد من أهم وأقوى الخصومات الأسبوعية التي تشهدها بن داود هذه الفترة وتشمل عروض بن داود خصومات علي منتجاتها والتي تتكون من جميع أنواع المنظفات وأدوات العناية بالشعر والبشرة مثل تريس مي شامبو، وبانتين شامبو بديل الزيت، ولوكس صابون سائل لليدين، وعود غسول الجسم واليدين، وصانسيلك شامبو، ودوق شامبو، ومعجون أسنان كولجيت، وهيمالا صابون، وكولجيت بلكس غسول الفم، وفازلين جلي أصلي نقي للبشرة.

بصل احمر 1.95 ريال.

نيدو حليب مجفف 48.95 ريال.

بطاطس 1.95 ريال.

موز 2.95 ريال.

عافية زيت الذرة 28.95 ريال.

بينار جبنة كريم 9.95 ريال.

طماطم 3.95 ريال.

بنجر 1.95 ريال.

خيلر 3.95 ريال.

كوسة 3.95 ريال.

ليمون كبير 4.95 ريال.

جزر استرالي 3.95 ريال.

كرز مستورد 64.95 ريال.

برتقال ابو صرة 3.95 ريال.