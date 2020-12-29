تخفيضات جرير لنهاية العام تعدت كل الحدود وتستمر على الجوالات ومعدات المكاتب ومراكز العمل

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عمر شويل - جدة عروض جرير للجوالات لنهاية العام، تقدم jarir bookstore مكتبة جرير بالمملكة العربية السعودية، العديد والعديد من المنتجات الخاصة بالمكاتب والديكورات والأجهزة المنزلية، والأدوات المدرسية، والأجهزة اللوحية، وكل ما يحتاجه المكتب الحديث والمنزل العصري، من أجهزة إلكترونية وهواتف ذكية. أحدث عروض جوالات جرير عروض جرير للجوالات هواوي Y8s، بسعر 519 ريال سعودي، سعة 64 جيجابايت متوفر اللون الأخضر، الجيل.

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