عروض العثيم بمناسبة نهاية العام خصومات تصل إلي 30%

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عمر شويل - جدة عروض العثيم السعودية عروض ترويجية لنهاية العام، عروض العثيم السعودية مستمرة معكم حتى نهاية العام حتى يتمكن الكثير من العملاء من الاستمتاع بكل خصوماتنا وعروضنا المتميزة والمتوفرة بأعلى الخصومات، نحن من خلال أسواق العثيم نحاول أن نوفر لكم كل ما ترغبون بشتى الطرق وبأرخص الأسعار، فاستمروا دائماً في دعمنا حتى نسعدكم بعروضنا المتميزة والمتجددة على الدوام.

عروض العثيم

عروض العثيم الأسبوعية، تفاجئ أسواق العثيم عملائها الأعزاء دائماً بأقوى العروض على الأدوات المنزلية وغيرها من المنتجات عالية الجودة:

قدر هوم واي بغطاء مقاسات مختلفة متوفرة 42 سم بسعر 85 ريال سعودي و28 سم بسعر 69 ريال سعودي، قدر ضغط لامبرت 9 لتر بسعر 79 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. مكواة كولين بخار 1500 واط بسعر 149 ريال سعودي، مقلاة مجوي كهربائية بسعر 259 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات العثيم

ترمس ريجال 3 لتر بسعر 69 ريال سعودي، مقلاة رويال فورد 22 سم و28 سم بسعر 39 ريال سعودي، طقم قدر فالبرو 12 قطعة بقيمة 175 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. طقم قدور سويت هوم غير لاصق 10 قطع بسعر 139 ريال سعودي، ترمس ريال فورد 1,6 لتر بسعر 39.95 ريال و1.3 لتر بسعر 37.95 ريال و1 لتر بسعر 34.95 ريال سعودي، كيلو فحم كوكو لوكو بسعر 10.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض العثيم الأسبوعية

عروض العثيم مستمرة معكم حتى نهاية عام 2020:

ميكرويف هومر كهربائية 20 لتر بقيمة 195 ريال سعودي، غلاية كهربائية كولين 1 لتر بقيمة 55 ريال سعودي، خلاط جيباس 4*1 متعدد الاستخدامات بقيمة 112 ريال سعودي، كليك أون مكنسة كهربائية 1800 واط بقيمة 195 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. كرسي رحلات مرفق بطاولة بسعر 69.95 ريال سعودي/ منقل شواء متوسط الحجم بسعر 27.95 ريال سعودي، 2 كيلو جرام فحم المدينة الممتاز بسعر 7.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض العثيم للحوم