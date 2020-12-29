عروض العثيم الأسبوعية خصم من 20 ل 50 % أقوى عروض السعودية لمدة 5 أيام

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عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم تأتيكم بكل جديد حول العروض اليومية في الشهر الأخير من عام 2020، يأتي إليكم الآن بصفقات رائعة لن تقوموا بتخيلها أبدًا، لذلك هيا بنا لنقوم بالعمل على التعرف على عروض العثيم أقوى عروض السعودية.

عروض العثيم

عروض العثيم الأسبوعية:

العروض كثيرة لكن لن تقوموا بالحصول على مثل هذه العروض إلا بواسطة أسواق عبد الله العثيم، وإليكم آخر العروض:

تخفيضات العثيم يمكنك الحصول على كيلو زبدة إمارتي بلوك واحد بسعر بعض العرض 7.95 ريال سعودي.

خصومات العثيم كيلو زيتون المخلل الأسود نوعه اليسا جاءت بسعر 9.95 ريال سعودي.

أقوى عروض السعودية يمكنك شراء عرض كيلو جبن جرين لاند بالقشطة تأتي إليكم بسعر 14.50 ريال سعودي.

سعر عرض كيلو دوبل كريم تأتي 7.95 ريال سعودي.

كيلو جبن بدر حبة البركة بسعر 20.95 ريال سعودي بعد العرض.

يمكنك شراء المكدوس بالكيلو بسعر 17.95 ريال سعودي.

مرتديلا من أمريكانا نكهة الدجاج تستطيعه شراء الكيلو منها بسعر 27.75 ريال سعودي.

تخفيضات أسواق العثيم

خصومات العثيم كيلو روستو الحبش من مصنع سنيورة المدخنة بسعر 51.50 ريال سعودي.

عروض العثيم سعر جبنة رومي فيكتو مصنعة في مصر تأتيكم بسعر 28.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الأسبوعية سعر كيلو الطرشي المخلل يأتيكم بسعر 9.75 ريال سعودي.

سعر كيلو الجبنة من فيكتو تتميز بملحها الخفيف بالإضافة إلى حبة البركة وتستطيع شرائها بسعر 15.50 ريال سعودي.

أقوى عروض السعودية