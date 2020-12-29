انت الان تتابع تفاصيل خبر أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم Mbc Dream لربح مليون دولار بضغطة واحدة وتصبح مليونير والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - باقي يومان ويبدأ السحب والإعلان عن الفائز في مسابقة الحلم، والسحب في ليلة رأس السنة سيكون على مليون دولار، ومن الممكن ومن خلال الإشتراك في المسابقة أن تصبح مليونير، وذلك بضغطة واحدة على رابط الحلم بقناة إم بي سي، وإرسال رسالة نصية أو الإتصال بشكل مباشر.

أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم Mbc Dream لربح مليون دولار

وأعلن الإعلامي مصطفى الأغا عبر حساب المسابقة الرسمي على تويتر بأن الفائز ليلة رأس السنة سيحصل على مليون دولار، وسوف يتم الإتصال به بشكل مباشر، وليس عن طريق رسالة نصية أو الدخول عبر مواقع بالإنترنت، وهذه هي الطريقة الوحيدة لمعرفة الفائز، وهذا ما أكد عليه الأغا كثيراً خلال برنامجه.

وننشر لمتابعينا في مصر والسعودية والوطن العربي أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم بجميع الدول.

مصر: الإتصال برقم Etisalat لـ 95450، أو Vodafone لـ 95450، أو Orange لـ 95450

موريتانيا: الإتصال برقم Mauritel 1559.

المغرب: Inwi 9669، أو Orange 9669.

تونس: Tunisie Telecom 85988، أو Ooredoo 85988أو ORANGE 85988.

الكويت: الإتصال برقم Zain 96922، أو VIVA 50640أو GSM 4141 ،gsm 4141.

السعودية: الإتصال برقم Mobily 650444، أو Zain 755505، أو Zain 755505، أو Mobily 650444، أو LEBARA 313131، أو Virgin Mobile، أو 300300، أو Thuraya 0088216101074

الإمارات: الإتصال برقم Etisalat 6070، أو Du 3636.

البحرين: الإتصال برقم Batelco 94000، أو VIVA 98885، أو VIVA 98885، أو Batelco 94000.

العراق: الإتصال برقم Asiacell 2266، أو Korek 2180، أو Zain 2833 1200.

الأردن: الإتصال برقم Orange 98880، أو Umniah 98858، أو Zain 98858 70.

فلسطين: الإتصال برقم Jawwal 1623 أو Wataniya 6750.

سوريا: الإتصال برقم MTN 1736، أو Syriatel 1736.

عُمان: الإتصال برقم GSM 90434.

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وفي حال إذا أردت الإشتراك ولا توجد دولتك في القائمة السابقة يمكنك الإتصال بالرقم الموحد لجميع الدول (GSM 0088216101092)، ولمعرفة كيفية الإشتراك بمسابقة الحلم من خلال هذا الرابط.