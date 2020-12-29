نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث عروض هايبر بنده السعودية وتنزيلات وهدايا جديدة على مختلف الأقسام لتوديع العام 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحدث عروض هايبر بنده السعودية، تعتبر بنده اليوم من أكبر الشركات الشهيرة في السعودية، وتعد من الشركات الرائدة في مجال المبيعات والتسويق، وتمتاز أيضًا شركات هايبر بنده بوضع العلامات التجارية على جميع منتجاتها، حيث يقدم هايبر بنده بالمملكة أفضل العروض اليومية، والأسبوعية التي ينتظرها الجميع. عروض بنده اليوم انهاية العام عروض هايبر بنده لحم تونا خفيف بالزيت النباتي ألوها، وزن 185 جرام، بسعر 13.95 ريال سعودي 3 حبات.

عروض هايبر بندة جدة فطر مقطع هيبا، وزن 357 جرام، 1+1 بسعر 7.95 ريال سعودي.

عروض بندة اليوم سلطة التونا كاليفورنيا جاردن، ( 2×160 جرام) بسعر 19.95 ريال سعودي للعلبة.

عروض هايبر بنده اليوم صفار الذرة الكاملة، فرشلي، وزن 425 جرام بسعر 4.50 ريال سعودي للحبة.

عروض هايبر بندة الاسبوعية كريمة الذرة الحلوة فرشلي، وزن 425 جرام بسعر 9.95 ريال سعودي 3 حبات. عروض هايبر بنده لنهاية العام تخفيضات بنده اليوم شراب فراولة فرشلي، وزن 680 جرام بسعر 10.50 ريال سعودي للحبة.

عروض هيبر بنده ماء الورد أو الزهر، حدائق أورينت وزن 250 مل، بسعر 6.95 ريال سعودي للحبة.

بندة عروض اليوم حشوة تورتة، حدائق أورينت وزن 595 جرام بسعر 13.95 ريال سعودي للحبة.

عروض بنده اليوم كاتشب الطماطم فرشلي، وزن 1,81 كيلو بسعر 15.95 ريال سعودي للحبة.

تخفيضات بنده صلصة هابابيرو حارة تباسكو، وزن 60 مل بسعر 11.95 ريال سعودي للحبة.

تخفيضات بنده اليوم شطة حارة سريراشا تباسكو، وزن 566 جرام، بسعر 25.95 ريال سعودي للحبة.

عروض بنده هذا الاسبوع خردل فرشلي، وزن 907 جرام بسعر 7.95 ريال سعودي للحبة.

بنده اليوم و فطر مقطع طبيعي فرشلي، وزن 280 جرام، أو خضار مشكلة أو بازلاء خضراء وزن 425 جرام بسعر 4.95 ريال سعودي للحبة.

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