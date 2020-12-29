نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اسواق المزرعة الاسبوعية بالسعودية تخفيضات نهاية 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اسواق المزرعة الاسبوعية بالسعودية على المنتجات بجميع أنواعها ونبدأها ب كيلو من المعمول ب 23.95 ريال، بدلا من 31 ريال، كيس مكون من 4 حبات من خبز البورجر الشمندر ب 6.50 ريال، فطيرة مشلتت ساده ب 3.25 ريال، كيلو من البيتي فور لوكس ب 33.95 ريال، كيس من الخبز الساده ب 2.95 ريال، فطيرة لبنه بالخضار ب 6.95 ريال، نادك جبن فيتا ب 7.95 ريال، بريزيدن 32 قطعة جبن مثلثات ب 9.95 ريال، بدلا من 15.75 ريال، كرتون مياه فيو 30 عبوة وزن 600 مل ب 10.95 ريال.

عروض اسواق المزرعة الاسبوعية بالسعودية

كنوز شوربة الكريمة ب 1.95 ريال، المثالي قشطة وزن 170 جم ب 2.25 ريال، 2 حبات من بيبسي أو سفن أب وزن 2.2 لتر ب 14.50 ريال، 2 حبات سيدر عصير وزن 250 مل ب 6.50 ريال، بدلا من 11.85 ريال، مجموعة من ليبتون أيس تي 6 حبات ب 14.95 ريال، بدلا من 19.95 ريال، كرتون بيبسي 24 حبة وزن 350 مل ب 53.95 ريال، كرتون عزوز عصير طويل الأجل 18 حبة ب 17.95 ريال.

عروض أسواق المزرعة اليوم

نستلة حليب 2 كيلو مجفف ب 37.95 ريال، بدلا من 48.95 ريال، احمد شاي انجليزي 100 كيس ب 14.50 ريال، بدلا من 19.75 ريال، شاي اخضر ليبتون 100 كيس ب 15.95 ريال، بدلا من 23.75 ريال، الغزالين شاي أسود 100 كيس ب 11.95 ريال، بدلا من 16.50 ريال، نسكافية اربياتا قهوة عربية ب 29.95 ريال، 20 ظرف، ماستر قهوة 200 جم ب 12.95 ريال.

عروض نهاية العام 2020

سونيك مقرمشات محشوة بالشوكولاته وزن 375 جم ب 15.95 ريال، بدلا من 21.50 ريال، ساسو زيت زيتون أكسترا عضوي وزن 500 مل ب 20.95 ريال، بدلا من 26.95 ريال، جرينز جيلاتين 50 جم ب 9.95 ريال، بدلا من 13.25 ريال، فرشكو ورق عنب وزن 500 جم ب 12.95 ريال، فرشكو لحم تونا خفيف بالزيت ب 4.50 ريال، حافل حلاوة كريمة وزن 250 جم ب 10.95 ريال.