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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض نستو الأسبوعية على الجوالات والالكترونيات وجميع المستلزمات المنزلية في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض نستو الأسبوعية على الجوالات والالكترونيات وكل ما يحتاج إليه المنزل وبأرخص الأسعار وتتضمن خلاط لتر ونص من جيباس ب 75 ريال، أجعلى طهي الأرز أكثر سهولة مع جهاز طهي الأرز سعة لتر ونص من جيباس ب 99 ريال، كشاف إضاءة ب 59 ريال، غلاية كهربائية ب 39 ريال فقط من جيباس، ماكينة رجالى لحلاقة الشعر ب 36 ريال، ومصفف شعر ب 75 ريالن جيباس ثلاجة صغيرة 100 لتر ب 499 ريال، بدلا من 655 ريال، كشاف ضوئي ب 132 ريال، خلاط 3*1 ب 95 ريال.
عروض نستو الأسبوعية على الجوالات والالكترونيات وجميع المستلزمات المنزلية
عروض نستو الأسبوعية على أجهزة المنزلية ماركة أولسن مارك ومنها ماكينة حلاقة للشعر ب 72 ريال، كشاف ضوئي ب 22 ريال، فرن 2 عيون ب 152 ريال، غلاية كهربائية سعة 1.8 لتر ب 35 ريال، جهاز تصفيف شعر 9 قطع ب 75 ريال، فرامة لحم ب 147 ريال، جهاز طبخ أرز ب 75 ريال، محضر طعام 4*1 ب 119 ريال.
عروض الالكترونيات من هايبر نستو
كريبتون لوح تسخين 1000 واط ب 42 ريال، بدلا من 72 ريال، كريبتون جهاز شواء ب 109 ريال، بدلا من 155 ريال، كريبتون كشاف ضوئي ب 29 ريال، كريبتون مجفف شعر ب 45 ريال، كريبتون غلاية كهربائية 2.2 لتر ب 49 ريال، ب 79 ريال، خلاط وفرامة من كريبتون ب 139 ريال، كريبتون ماكينة حلاقة ب 59 ريال.
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