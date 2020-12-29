نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجدد وأجمل رسائل تهنئة رأس السنة 2021 وأرق صور التهنئة بالعام الميلادي الجديد Happy New Year في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسائل تهنئة رأس السنة 2021، أيام قليلة ويحل علينا عام ميلادي جديد، وفي مثل هذه الأيام يعم الخير والبهجة على الجميع، حيث تعد رسائل ومسجات التهنئة بالنسبة الميلادية الجديدة من أكثر ما يبحث عنه الكثير من الناس على مستوي العالم، حيث تمثل مثل هذه الرسائل مصدر بهجة للجميع، ويحرص الكثيرون على تبادل عبارات التهنئة بالسنة الجديدة خلال الأيام الأخيرة من العام كنوع من التعبير على السعادة والبهجة، والاستعداد لاستقبال العام الجديد، والذي يأمل الجميع أن يكون عام أفضل من السابق، وخاصة أن هذه السنة يستقبل الجميع أعياد رأس السنة في ظل انتشار فيروس كورونا، والذي أدي لإلغاء الكثير من مظاهر الاحتفال بالعام الجديد، وفيما يلي نقدم لجميع متابعينا عبر المقال مجموعة مميزة من أجمل رسائل رأس السنة الجديدة 2021، والتي تصلح للأهل والأصحاب والأحباب.

رسائل تهنئة رأس السنة 2021

في مثل هذا الوقت من كل عام، تصبح رسائل التهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد من أكثر ما يميز هذه المناسبة، حيث يحتاج الجميع إلي خلق وسائل الاتصال والتعبير عن الود والتواصل في ظل التباعد الاجتماعي بسبب انتشار فيروس كورونا، ولعل مسجات رأس السنة 2021 ستكون أفضل بديل خلال هذه السنة، حيث ستحل مثل هذه الرسائل والتهاني بدلاً من الزيارات والتجمعات التي كانت تميز هذه المناسبة.

وقد بدأت بالفعل رسائل التهنئة بالعام الجديد في الانتشار عبر الهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي، وتختلف رسائل وعبارات تهنئة السنة الجديدة باختلاف الشخص المرسلة إليه، كما تختلف في طبيعتها سواء رسائل دينية أو رومانسية أو كوميدية، وهو ما سنتعرف عليه عبر مجموعة مميزة من أجمل وأفضل كلمات عن السنة الجديدة.

رسائل رأس السنة الميلادية 2021

كل عام وانتم بصحة جيدة بمناسبة بداية عام جديد اعاده الله علينا وعليكم بالحب والخير.

عامكم سعيد وعمركم مديد في طاعة الله سبحانه وتعالى.

كل عام وأنتم بألف صحة وسلامة، وجعل الله أيامكم كلها طاعة وعبادة.

كل عام والجميع بألف خير.

في مساء ساحر مع دعاء طاهر اهدي باقة ورد عاطر لاحلى من مر على الخاطر كل سنة و انت على البال حاضر

مسجات التهنئة بالسنة الجديدة 2021

يمر عام ويهل عام وأنت شعاع ينير قلوب الأصدقاء وكل عام وأنت بخير.

مع إشراقة شمس عام جديد دعائي لكم حسناتكم تزيد وعيشكم يطيب

لا تحلم إني أقولك :سنــة سعيــدة!! لكن بقولك شي واحد (أنت سعادة كل سنة)

كل سنة وانت اعز اصدقائي كل سنة وانت سعيدكل سنة تبقى بقلبي وبشوفتك تكتمل فرحتي

حاولت أسابق الناس وأرسلك مع خيوط الشمس الماس وأقولك كل عام وإنت بخير يا مشعل الرقة و الإحساس

ألغيت كل المواعيد حتى أكون معاك بالعام الجديد وأقولك بهمس الكلام كل عام وإنت سعيد

في خافقي شوق وغرام وفي نظرة عيوني كلام تقولك كل عام وإنت بخير والدنيا من غيرك ظلام

إسمك بقلبي انكتب بحروف من نور وذهب وخذ مني هالوعد كل عام وحبنا للابد

أجمل صور تهنئة رأس السنة 2021

وتتمني أسرة موقع ثقفني أن يكون هذا العام هو عام خير وسلام على جميع العالم، وأن يحفظ الله الجميع من كافة الأمراض وشر فيروس كورونا، وأن يجد العالم علاج لهذا الفيروس الذي كان سبب حزن الكثيرين خلال هذا العام.