نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة العفاسي الجديد 2021 على النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة العفاسي الجديد 2021 على النايل سات،تردد قناة العفاسي الجديد 2021 تردد قناة العفاسي الفضائية الجديدة والتي يبحث عنه الملايين من الناس في مختلف أنحاء الوطن العربي بالوقت الحالي بسبب إعلان القناة عن تغيير كافة الترددات الحالية ونقلها ترددات جديدة، ومن الجدير بالذكر أن قناة العفاسي والتي يرجع تسميتها بذلك الاسم لصاحبها الشيخ مشاري بن راشد العفاسي

وهو أحد أشهر وأهم قراء القرآن الكريم في الوطن العربي وهو خطيب وزارة الأوقاف بدولة الكويت وأيضا هو أول شيخ قارئ يقوم بإنشاء قناة فضائية لبث قراءة القرآن الكريم وعدد من مختلف الأذكار والابتهالات والتواشيح بصوته وكذلك نقل الصلوات من خلال القناة، والتعرف على ترددات القناة الجديد تابع قراءة المقال.

تردد قناة العفاسي الفضائية

مع بداية عام 2021 سيتم تغيير التردد الحالي لقناة العفاسي الفضائية حيث يتم بثها من خلال تردد جديد لتقديم محتوى القناة جودة في الصوت والصورة أفضل ويمكن متابعة القناة من خلال ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم من خلال الترددات الحالية؛

يمكن استقبال قناة العفاسي من خلال قمر النايل سات من خلال التردد 10727 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 6/5، التردد 10977 باستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل التصحيح ¾ ، تردد 10758 بمعدل الترميز 27500 معامل التصحيح ¾

قناة العفاسي الفضائية

ومن الجدير بالذكر أن قناة العفاسي لا تقدم فقط تلاوات القرآن الكريم بل كذلك عدد من الأناشيد

الدينية المميزة والقصائد بصوت الشيخ القارئ مشاري بن راشد العفاسي ومنها؛ اضفيت، ورتل معي، مع الحبيب، محمد خير الشمائل، الأرض لله، أنشودة إلهي، قصيدة لا حول ولا قوة الا بالله، ملك تدين له الملوك، انشودة سكة تانية، وعدد من القصائد والأناشيد الأخرى التي تركت علامة فارقة من مختلف الأشخاص.

ومن أهم ما يميز قناة العفاسي أيضا أنها تقوم بعرض المحتوى الديني بشكل يعمل على نشر الوعي الديني والثقافي وإظهار الصفات التي أن يتحلى بها المسلم، كذلك تقوم القناة بتحقيق الهدف من نشر الحكمة والموعظة ودعوة للتصالح والتسامح بين مختلف الأشخاص والفئات الدينية المختلفة، كما يمكن متابعة القناة بشكل مجاني وعلى مدار 24 ساعة.