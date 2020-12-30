نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الحافظ الفضائية الجديد 2021 على النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة الحافظ الفضائية الجديد 2021 على النايل سات، تردد قناة الحافظ الفضائية والتي يقوم عدد من المسلمين من مختلف أنحاء الوطن العربي بالبحث عن التردد الخاص بها خلال تلك الفترة وذلك بعد أن نوهت القناة عن تغيير الترددات الخاصة بها مع نهاية العام الحالي 2020

ومن الجدير بالذكر أن قناة الحافظ الدينية هي أحد أهم القنوات التي تقوم بتقديم برامجها بدمج واستغلال التكنولوجيا الحديثة والأساليب العلمية في تقديم محتوى ديني لمختلف الأعمار والفئات، ومن الجدير بالذكر أن قناة الحافظ تعرضت للكثير من الضغوطات خلال الآونة الأخيرة والتعرف على نبذة من تاريخ القناة والتردد الجديد الخاص بها تابع قراءة مقالنا اليوم.

تردد قناة الحافظ الجديد

أعلنت قناة الحافظ الفضائية إن على مختلف المتابعين والمشاهدين لها في مختلف الوطن العربي العمل على تغيير التردد الحالي وضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد القمر نايل سات من خلال التردد 12341 التردد 12360 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل التصحيح ¾

ومن الجدير بالذكر أن قناة الحافظ في بداية انطلاقها بدأت بعرض النهج الديني والخطاب الديني معتمدة فيه على الوسطية والاعتدال مع العمل على تقديم وتنمية المهارات الدينية مثل التجويد والحفظ على أصول إسلامية ومعايير الأخلاق والأحكام الشرعية، كما أن القناة تعرضت لعدد من الضغوطات خلال السنوات الماضية وبالتحديد منذ أحداث ثورة ال25 من يناير لكونها تنتمي للتيار السلفي إلا أن مع استقرار الأمور في البلاد عادت للبث بشكل منتظم مرة أخرى.

قناة الحافظ الفضائية الدينية

كما لم تقتصر قناة الحافظ الدينية على تقديم قراءات مختلفة للقرآن الكريم بل كذلك تقوم بعرض عدد من البرامج الدينية التي من خلالها تظهر الاعجاز العلمي في القرآن الكريم وترد فيها على عدد من الافتراءات والأكاذيب التي تنسب لأهل البيت والرد عليها، ومن أهم البرامج التي تتميز بها قناة الحافظ الدينية هي؛

المقرأة، الكتاب، وآداب حفظ القرآن، القرآن والحياة، فرسان المنابر، في الميزان، الحلم، وعدد من البرامج الأخرى.

وعلى الرغم من تعرض قناة الحافظ الدينية لعدد من الانتقادات إلا أنها تمكنت من أن تحفظ مكانتها بين مختلف القنوات الفضائية ذات المحتوى الديني، وتعد وجهة ومقصد عدد من مختلف المسلمين حول العالم.