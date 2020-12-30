نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة السعودية سنة الجديد 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة السعودية سنة الجديد 2021 يبحث مختلف المسلمون حول العالم عن تردد قناة السعودية سنة الفضائية الجديد والتي يتم بثها من أراضي المملكة العربية السعودية ويطلق عليها أيضا اسم قناة السنة النبوية وهي تنتمي إلى مجموعة قنوات السعودية الفضائية التي تقوم ببث المحتوى الديني من المدينة المنورة

حيث تقوم القناة ببث صوتي كافة الأحاديث النبوية الشريفة وكذلك نقل مختلف الصلوات من المسجد النبوي الشريف وتعد قناة السنة السعودية هي أهم القنوات الدينية التي يتابعها الكثير من الأشخاص من مختلف أنحاء العالم الإسلامي لما تتمتع به من روحانيات تميزها عن غيرها من القنوات الدينية الأخرى، والتعرف على تردد القناة الجديد تابع قراءة المقال.

تردد قناة السعودية سنة الجديد

تشهد عدد من القنوات الفضائية تغييرات في الترددات الخاصة بها على مدار الأيام المقبلة ومنها قناة السعودية سنة بث مباشر من المسجد النبوي ويمكن استقبال قناة السنة النبوية السعودية من خلال ضبط جهاز الاستقبال على الترددات الجديدة التالية؛

القمر الصناعي هوت بيرد من خلال التردد 12654 باستقطاب أفقي ومعدل ترميز 27500 ومعامل التصحيح 6/5.

القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد 12015 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 معامل التصحيح ¾

على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد 12149 الاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500 معامل التصحيح ¾

خطوات استقبال تردد قناة السنة

أما عن خطوات ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك لاستقبال تردد قناة السنة الفضائية الجديد من خلال الخطوات التالية؛

مبدئيا يتم الضغط على زر القائمة واختيار كلمة خيارات، بعدها اختيار كلمة تثبيت، بعدها تختار تثبيت يدوي.

لتظهر أمامك قائمة بالأقمار الصناعية المختلفة وتقوم باختيار القمر المناسب وفقا للترددات السابق ذكرها، تقم بإدخال التردد، والقطبية، ومعدل الترميز، والضغط على موافق والقيام أخيرا بالحفظ.

ومن الجدير بالذكر أن قناة السنة الفضائية التابعة لمجموعة قنوات السعودية هي أفضل قناة وتحتل المركز الأول بين مجموعة القنوات التي تقوم ببث محتوى ديني خاص بسرد الأحاديث النبوية والأذكار ونقل الصلوات بشكل مباشر من أراضي المدينة المنورة والتي تجعلك تتعايش الجو الروحاني من تلك الأماكن المقدسة والتي نتمني من الله عز وجل زياراتها.