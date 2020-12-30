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عمر شويل - جدة أقوي عروض بنده هايبر بنده المجانية لا تفوتها 2+1 مجاناً من زبدة لورباك الرائعة التي تعطي الطعام مذاق خاص سعر العرض 10.95 ريال، بدلا من 17.25 ريال، 2+1 من شعيرية الإندومي جميع النكهات ب 14.50 ريال، بدلا من 21.75 ريال، 3+2 من مكرونة فودي ب 14.85 ريال، بدلا من 24.75 ريال، 2+1 مرقة دجاج ماجي العبوة الواحدة تتكون من 24 حبة ب 35.90 ريال، بدلا من 53.85 ريال، 1+1 ملوخية أو بامية وزن 400 جم ب 4،95 ريال، 1+1 فطيرة سادة وليمة 400 جم ب 6.95 ريال بدلا من 13.90 ريال.

أقوي عروض بنده هايبر بنده المجانية بداية من 30 ديسمبر ولمدة أسبوع

2+1 من عصير فواكه سموذي ندي ب 9.75 ريال، بدلا من 16.50 ريال، كرتونه مياه هنا 1+1 وزن 330 مل تتكون من 24 حبة ب 12.50 ريال، بدلا من 25 ريال، 2+1 طعام القطط فريسكيس 1.1 كيلو ب 50.95 ريال، بدلا من 82.50 ريال، 2+1 شراب قهوة بدون سكر بيوبو وزن 240 مل ب 12 ريال، بدلا من 18 ريال، 2+1 شرائح فودي أناناس ب 15.50 ريال، بدلا من 23.25 ريال، خليط حلوي مع طبقة كاراميل 4+2 ب 15.75 ريال، بدلا من 23.70 ريال.

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2+1 مسحوق الكزبرة شان وزن 200 جم ب 6.75 ريال، 2+1 ملح طعام الخير وزن 700 جم ب 5 ريال، بدلا من 7.50 ريال، لحم تونا بنده 3+1 ب 10.95 ريال، 2+1 من زيت النخلتين وزن لتر ونص ب 26.95 ريال، بدلا من 40.50 ريال، 2+1 خل أبيض وزن 474 مل ب 5 ريال، بدلا 8.85 ريال، ورق عنب رنا 1+1 وزن 1000 جم ب 18.95 ريال، بدلا من 37.90 ريال.

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2+2 شطة حارة رنا ب 10.95 ريال، بدلا من 22 ريال، عسل طبيعي بنده 1+1 وزن 500 جم ب 31.50 ريال، بدلا من 63 ريال، خل قصب السكر الطبيعي بنده 2+1 ب 5 ريال، بدلا من 7.50 ريال، 1+1 طحينة بندة كيلو ب 36.75 ريال، بدلا من 73.50 ريال، ذرة حلوة ذهبية كاملة الحبة بنده 3+1 ب 9.75 ريال، بدلا من 13 ريال، معمول أبيض 2+1 ب 13.50 ريال، بدلا من 20.25 ريال.

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2+1 منظف متعدد الإستعملات بنده 2 كيلو ب 35 ريال، بدلا من 52.50 ريال، صابون سائل لليدين بنده 3 لتر ب 27.95 ريال، بدلا من 34.95 ريال، أكياس نفايات بنده 2+1 ب 17.50 ريال، مناديل للوجه كلينكس سيلك ب 9.90 ريال، بدلا من 14.85 ريال، مناديل للوجه سانيتا كلوب 2+1 ب 19.90 ريال، بدلا من 29.85 ريال، أكياس لحفظ الأطعمة الخليج 20 كيس ب 7.95 ريال.