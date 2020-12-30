نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم ماركت في السعودية العروض الاسبوعية حتى 5 يناير 2021 عروض العام الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم ماركت في السعودية عروض بداية العام 2021 الجديد، أقوى الخصومات في بداية السنة الجديدة مقدمة من أسواق العثيم في السعودية للعملاء الكرام، وتبدأ العروض من اليوم الأربعاء الموافق 30 ديسمبر 2020 والموافق 15 جمادي الأول 1442، وتستمر العروض حتى يوم الثلاثاء 5 يناير، حيث يقدم المقاضي الشهرية بأسعار أوفر مقارنةً بمنافسيه في السوق السعودية، وتشتمل العروض على جميع المنتجات، وفي التقرير التالي أوفر عروض العثيم السعودية على الإلكترونيات والأجهزة بالإضافة إلى مستلزمات المطبخ العصري من أوعية وأواني طهي وغيرها من أدوات المطبخ الأكثر إستخدامًا ومبيعًا في المملكة العربية السعودية.

عروض العثيم ماركت في السعودية

عرض حصري ومميز على شاشة تلفزيون توشيبا 43 بوصة LED بسعر 769 ريال سعودي.

عرض خاص من العثيم ماركت على شاشة تلفزيون ميكروديجيت 40 بوصة LED بسعر 549 ريال سعودي.

عرض الأسبوع من اسواق العثيم على شاشة تلفزيون ارو 43 بوصة LED بسعر 569 ريال سعودي.

عرض حصري على شاشة تلفزيون شارب 42 بوصة LED بسعر 699 ريال سعودي.

عرض على شاشة اورينو سمارت تي في 40 بوصة LED بسعر 599 ريال سعودي.

عرض على شاشة تلفزيون دورا 32 بوصة LED بسعر 369 ريال سعودي.

عروض العثيم السعودية الاسبوعية

عرض خاص على تابلت لينوفو M10 المميز بسعر 689 ريال سعودي.

عرض الاسبوع على تابلت هواوي T3 بسعر 625 ريال سعودي.

عرض مميز على جوال هواوي Y7P المميز مزود بذاكرة داخلية 64 جيجابايت بسعر 629 ريال سعودي.

عرض على جوال اونور 10X Lite بسعر 709 ريال سعودي.

عرض على جوال سامسونج A01 Core مزود بذاكرة داخلية 16 جيجابايت بسعر 289 ريال سعودي.

عرض على فيفوا الهاتف الذكي Y30 بسعر 735 ريال سعودي.

عروض العثيم الاسبوعية في السعودية

قدر طهي ضغط 8 لتر ماركة السيف بسعر 315 ريال سعودي.

جهاز ميكروويف 20 لتر ماركة كليك اون ديجيتال بسعر 169 ريال سعودي.

جهاز فرن كهربائي 45 لتر ماركة نيكاي بسعر 219 ريال سعودي.

جهاز محضر طعام 4*1 ماركة جيباس بسعر 99 ريال سعودي.

جهاز مقلاة الصحي 9 لتر ماركة السيف 1800 وات بسعر 399 ريال سعودي.

غسالة ملابس 5 كجم مزودة بـ 2 حوض ماركة هومر بسعر 329 ريال سعودي.

عرض خلاط + مطحنة ماركة هومر سعة 1.5 لتر بسعر 59 ريال سعودي.

عرض مكنسة كهربائية ماركة هومر بسعر 129 ريال سعودي.

جمعنا أفضل وأرخص عروض العثيم ماركت الاسبوعية في السعودية، والتي تشتمل على عروض الأجهزة الكهربائية المنزلية وأجهزة المطبخ، بالإضافة إلى الأجهزة الإلكترونية مثل الشاشات واللوحية مثل أجهزة التابلت والهاتف الذكي المميزة بأسعار منافسة مقدمة من أسواق العثيم لعملائه، ويمكنكم متابعة أقوى عروض بداية العام من مختلف المتاجر بالسعودية، بالإضافة إلى أحدث العروض الأسبوعية المتجددة في السعودية وعروض الأجهزة والإلكترونيات، عروض الشاشات، عروض الجوالات، عروض اللابتوب، عروض المطبخ ومستلزماته الحديثة بمختلف المنتجات المتنوعة من حيث الشكل والمواصفات، نوافيكم بتقارير مفصلة عن أجدد العروض بإستمرار فتابعونا.