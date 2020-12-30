نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجدد عروض هايبر بنده السعودية الأسبوعية أقوى عروض وتخفيضات الإلكترونيات في المقال التالي

عمر شويل - جدة اجدد عروض هايبر بنده السعودية الأسبوعية على أسعار الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، وخصومات هائلة في عروض بداية العام مع أرخص عروض بنده الاسبوعية المميزة، وتشتمل العروض على عروض الشاشات التلفزيونية والسينمائية، عروض الهواتف الذكية بمختلف المواصفات والأسعار المتفاوتة، عروض الأجهزة الكهربائية المتعددة المواصفات، وتبدأ عروض بنده السعودية لهذا الأسبوع اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020 والموافق 15 جمادي الأول 1442، وتنتهي خلال 7 أيام، وتشتمل عروض بندة على أحدث الأسعار الخاصة بجميع المنتجات من لوازم المنزل وإحتياجات المطبخ وغيرها، وإليكم صور عروض بنده لهذا الأسبوع.

اجدد عروض هايبر بنده السعودية الأسبوعية

أقوى عروض الجوالات من بنده السعودية عروض العام الجديد، يقدم هايبر بنده الخصومات على أسعار الجوالات ماركة سامسونج، لينوفو، هواوي، ابل ايفون، الكاتيل متعددة المواصفات والأسعار لتختاروا منها ما يتناسب مع إحتياجاتكم، وإليكم صور العروض:

هاتف سامسونج A01 يدم شريحتين إتصال بسعر 399 بدلًا من 449 ريال سعودي.

هاتف سامسونج A21s يدعم شريحتين إتصال بسعر 799 ريال سعودي. (وصل حديثًا)

هاتف سامسونج A71 يدعم شريحتين إتصال بسعر 1299 بدلًا من 1759 ريال سعودي.

هاتف سامسونج A42 يدعم شريحتين إتصال بسعر 1399 ريال سعودي. (وصل حديثًا)

هاتف لينوفو A7 يدعم شريحتين إتصال بسعر 335 ريال سعودي.

هاتف لينوفو K12 Note يدعم شريحتين إتصال بسعر 599 ريال سعودي.

اجدد عروض بنده

تشتمل عروض هايبر بنده السعودية على عروض الشاشات التلفزيونية، والخصومات على أسعار الشاشات بمختلف الأحجام والمواصفات، وإليكم صور العروض:

شاشة تلفزيون إمبكس جلوريا 65 بوصة من نوع سمارت تي في بسعر 1699 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون توشيبا 50 بوصة من نوع سمارت تي في بسعر 1499 بدلًا من 1899 ريال سعودي، وتمتع بخدمة توصيل وتركيب مجاني.

شاشة تلفزيون سكاي وورث 65 بوصة سمارت تي في، يعمل بنظام الأندرويد بسعر 1999 بدلًا من 3066 ريال سعودي، تمتع بخدمة توصيل وتركيب مجاني.

عرض على شاشة تلفزيون دورا 43 بوصة بسعر 709 بدلًا من 799 ريال سعودي، مع خدمة توصيل وتركيب مجاني.

عرض شاشة تلفزيون إمبكس 55 بوصة بسعر 1199 بدلًا من 1752 ريال سعودي، وخدمة توصيل وتركيب مجانية.

عرض شاشة تلفزيون تي سي ال 32 بوصة بسعر 499 بدلًا من 657 ريال سعودي + خدمة توصيل وتركيب مجانية.

تتوالى عروض هايبر بنده في السعودية، وتزداد فرص التوفير مع خصومات بنده المقدمة للعملاء، ويمكنكم متابعة كافة العروض معنا حيث نوافيكم بتقارير متنوعة عن أفضل عروض السعودية، ومتاجر السعودية، وتشتمل العروض على الإلكترونيات، عروض الهواتف الذكية، عروض الشاشات، عروض اللابتوب، عروض التابلت، كما نهتم بعرض اجدد العروض الأسبوعية في السعودية والخاصة بالمتاجر التالية: هايبر بنده، مكتبة جرير، متجر اكسايت، متجر اكسترا، اسواق العثيم، لولو هايبر ماركت، وغيرها من أقوى المتاجر التي تهتم بعرض كافة المنتجات من مستلزمات المنزل، والأجهزة الإلكترونية والكهربائية بأسعار متفاوتة وتنافسية، فتابعونا لمعرفة أجدد العروض.