انت الان تتابع تفاصيل خبر أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم 2020 لربح مليون دولار أمريكي غداً بضغة واحدة ورسالة SMS والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعينا في الوطن العربي أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم 2020 والدخول في السحب الأكبر لربح مليون دولار أمريكي في ليلة رأس السنة مع الإعلامي مصطفى الأغا، ومن الممكن وبضغة واحدة ورسالة ترسلها للحلم الأكبر أن تصبح مليونير، وما عليك إلا الإشتراك وقد يحالفك الحظ وتصبح مليونير بالفعل، وخاصة أن العديد من مواطني بعض الدول حصل على جوائز من “إم بي سي”.

أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم 2020 لربح مليون دولار أمريكي

ومن السهل أن تشترك في الحلم الأكبر للحصول على 1000000 دولار، وذلك بكتابة رقم هاتفك من خلال هذا الرابط، ثم ستصل رسالة من المسابقة بكتابة كلمة على رقم معين يتم إرساله إليك، وبعد إرسال الرسالة تصبح مشترك بالفعل في المسابقة، ولكن لكي تدخل في السحب عليك أن تجيب إجابة صحيحة على سؤال واحد فقط كحد أدنى من عدد من الأسئلة يتم إرسالها إليك، ولكي تعزز فرصك للفوز بحلم المليون دولار عليك بالإجابة على أكثر من سؤال.

ويمكن لأي شخص من أي دولة الإتصال بالرقم الموحد لجميع الدول (GSM 0088216101092)، للإشتراك بمسابقة الحلم، كما يمكن لمواطني دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين وعمان وسوريا وفلسطين والأردن والعراق وموريتانيا والمغرب وتونس والكويت الإتصال بأرقام محددة للإشتراك، ولمعرفة أرقام الإشتراك للدول السابقة للفوز بالحلم الأكبر من خلال هذا الرابط.

اقرأ أيضاً:

8 تنبؤات خطيرة للعرافة البلغارية بابا فانجا في عام 2021 أبرزها “تنين يستولي على الأرض”

حسنين يشتري الشلن الورق بـ 45 ألف جنيه والهون النحاس بـ7000

كما يمكن للجميع الإشتراك بمسابقة الحلم 2020 للفوز بمليون دولار، بشرط بلوغ سن الرشد، ويمكنك تعزيز فرص الفوز بإرسال العديد من الرسائل والإجابة على أكثر من سؤال والترقي بين المستويات الخمسة المعروفة في نظام الحلم، وسوف يتم السحب في ليلة رأس السنة غداً 31 ديسمبر، والفائز سيقوم برنامج إم بي سي بالإتصال به شخصياً عن طريق الهاتف.