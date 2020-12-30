نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى خصومات نهاية العام من عروض العثيم على المنتجات المنزلية المختلفة.. لاحظي الأسعار الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم انهاية العام، يقوم هايبر سوبر ماركت العثيم بالمملكة بتقديم العديد والعديد من العروض المميزة التي ينتظرها الجميع بالمملكة العربية السعودية، حيث تخفيضات العثيم التي يقومون بعملها ليستفيد منها كل المواطنين بالسعودية، ومن هذه المنتجات التي يتم عمل عروض لها هي، كافة الأجهزة الكهربائية والمنزلية، وجميع الأجهزة الإلكترونية. عروض اسواق العثيم لنهاية العام عروض العثيم الأسرة سكر ناعم، وزن 10 كيلو بسعر 22.95 ريال سعودي، 2 كيس.

عروض العثيم الاسبوعية نيدو حليب بودرة، وزن 2500 جرام، بسعر 59.95 ريال سعودي 2 حبة.

عروض اسواق العثيم ساديا دجاج مجمد، عدد 2 كرتونة بسعر 119.95 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم الاثنين أبو كاس أرز مزة بسمتي، وزن 10 كيلو جرام بسعر 62.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم مكرونة بيرفيتو، وزن 500 جرام بسعر 9.95 ريال سعودي 3 حبة.

عرض العثيم تايد صابون مركز أصلي، وزن 2 كيلو بسعر 40.95 ريال سعودي.

عروض العثيم جدة صافية زيت ذرة، وزن 1.5 لتر بسعر 29.95 ريال سعودي 2 ربطة.

عروض العثيم الطازج اليوم تونا خفيف، وزن 620 جرام بسعر 9.95 ريال سعودي 3 حبة.

عروض العثيم الاسبوعيه المهيدب أرز بنجابي بسمتي أبيض، وزن 10 كيلو بسعر 81.95 ريال سعودي. عروض العثيم الطازج اليوم لنهاية العام عروض الطازج العثيم اليوم الاثنين الوليمة أرز بني، وزن 2 كيلو جرام، بسعر 23.95 ريال سعودي.

عروض الاثنين العثيم المهيدب أرز بنجاني بني، وزن 2 كيلوجرام بسعر 25.95 ريال سعودي.

اسعار العثيم العائلة أرز بسمتي أبيض هندي، وزن 2 كيلوجرام بسعر 19.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم اليوم المهيدب أرز بنجاني، وزن 2 كيلوجرام بسعر 22.95 ريال سعودي.

عروض العثيم ليوم الاثنين زبدة المراعي غير مملحة، وزن 200 جرام بسعر 7.95 ريال سعودي.

عبدالله العثيم و جبن المراعي طعم القشطة كاسات شيدر، وزن 500 جرام بسعر 9.95 ريال سعودي.

سوبر ماركت العثيم كرواسون سفن دايز كاكاو، وزن 44 جرام 5+1 مجانًا بسعر 4.50 ريال سعودي.

عبد الله العثيم رقائق مخبوزة سفن دايز حراق، وزن 80 جرام بسعر 3.25 ريال سعودي.

عرض العثيم اليوم المراعي لبنة فاخرة كامل الدسم وزن 400 جرام بسعر 9.95 ريال سعودي.

عروضات العثيم زبادي المراعي كامل الدسم، وزن 2 كيلوجرام بسعر 10.95 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أقوى خصومات نهاية العام من عروض العثيم على المنتجات المنزلية المختلفة.. لاحظي الأسعار الآن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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