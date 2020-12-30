نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجمل صور جديدة لتهنئة رأس السنة 2021|| خلفيات وكروت تهاني السنة الجديدة 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أجمل صور جديدة لتهنئة رأس السنة 2021 صور تهنئة للعام الجديد 2021 التي لن يبقى عليها إلا ساعات، وفي هه الأثناء يحتفل كافة أنحاء العالم بالعام الجديد ورأس السنة الميلادية، ولكن بظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد بسبب الحد من انتشار فيرس كورونا المستجد، أصبحنا نتبادل التهاني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ونقدم لكم اليوم بعض بطاقات التهنئة بالعام الميلادي الجديد، التي يبحث عنها العديد من الأفراد بعبارات متنوعة، تستخدم لتهنئة الأصدقاء والأقارب لعام 2021 الجديد، الذي لا يفصلنا له سوى يوم واحد، ونحن نتمنى للجميع عام سعيد مليء بالحب والفرح والخير والبركة، وهذا ما نقدمه لكم في مقالنا هذا.

صور تهنئة للعام الجديد 2021

بدء الأن المواطنين في كل مكان بالعالم بالبحث عن الرسائل الذين يتبادلونها للتهاني بالاحتفال بالعام الجديد، ويتمنون لبعضهم عام مليء بالخير والسعادة خالي تماماً من الوباء والبلاء التي عم علينا في العام الماضي وأدى لوفاة الكثير من الأحباب والأقارب، في كافة أنحاء العالم، ونتمنى في هذا العام أن يكون جيد مختلف عن الآخر لا يحمل لنا إلا كل خير وسعادة وسلامة لنا ولأحبابنا وأسرتنا الكريمة.

رسائل تهاني للعام الجديد

إليكم أهم الرسائل التي يتبادلها الأشخاص مع بعضهم البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

كل عام وأنتم بخير بالعام الجيد جعله الله عليكم عام مليء بالخير واليمن والبركات.

أتمنى لكي عام سعيد وعمر مديد.

رسالة للزوج كل عام وأنت معي وفي حياتي.

رسالة للزوج كل عام وأنت معي وفي حياتي. كل عام وأنت إلى الله أقرب.

كل عام وقلوبنا مليئة بالخير والحب .

نقي عامك الجديد بذكر الله .

كل عام وارتبطنا بأحبابنا منقى بماء الورد.

أدعية قرآنية للعام الجديد

اللهم أجعل عامنا الجديد عام سعيد وحقق لنا كل ما نتمنى وأحفظ أبنائنا من الوباء.

لا نعلم ما تخفيه لنا السنة الجديدة ولكننا نثق في مدبر أمورونا.

اللهم اختم عامنا هذا بالعفو والغفران واجعل العام الجديد عام فرح وسعاد وتفريج للهموم.

اللهم أجعل لنا في العام الجديد نصيب من السعادة والفرح

نودع عام ماضي بحلوها ومرها وكل ما مر بها وندخل عام جديد مختلف عن السابق، ونتمنى لك تحقق ما تتمنى دعوة صادقة من القلب.

قد جمعنا لكم باقة متنوعة من رسائل التي نتبادلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتهنئة الأصدقاء والأحباب بكلمات رقيقة من القلب.