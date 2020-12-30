نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض أسواق المزرعة لرأس السنة خصومات كبيرة تصل لـ 80% حتى 5 يناير في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثيرين عن عروض أسواق المزرعة سواء في المنطقة الشرقية تشمل الرياض عرعر سكاكا أو في المنطقة الغربية والمنطقة الجنوبية، تعد أسواق المزرعة من الشركات الرائدة في المملكة في مجال التجارة والبيع بالتجزئة يقع مقر الإدارة في الدمام في المنطقة الشرقية، وتدير أسواق المزرعة اليوم سلسلة كبيرة من المتاجر الكبرى متركزه بالمنطقة الشرقية، والوسطى، والغربية، والجنوبية والشمالية.

عروض أسواق المزرعة الأسبوعية

وتضم أسواق المزرعة تشكيلة كبيرة من المنتجات والأصناف عالية الجودة ( أكثر من 60.000 صنف متنوع) من المنتجات الطازجة، الأصناف الاستهلاكية، والأدوات المنزلية، بجانب الأصناف المستوردة من كل بقاع العالم (سواء من آسيا، أو إفريقيا، أو أوروبا، أو أمريكا الشمالية والجنوبية ) لتوفير كافة متطلبات العملاء بالمملكة وإليك أبرز العروض.

عروض أسواق المزرعة المنطقة الشرقية

شملت العروض كل من اللحوم والدجاج ومنتجات الألبان والزيوت والسمن والشكولاتة والخضروات المجمدة والخضروات الطازج ومنتجات معلبة والتمور ومنتجات العناية بالطفل ومنتجات العناية بالمنزل وأصناف أسواق المزرعة المميزة ومنتجات الأجهزة المنزلية ومنتجات العناية الشخصية وغيرها بخصومات كبيرة بداية من 30% حتى 80% .

عروض أسواق المزرعة جدة

شملت العروض اللحوم الطازج والدجاج والأسماك، ومنتجات الأجبان المستوردة والمحلية وزيوت الطهي والسمن والزبد والشكولاتة والخضروات الطازج والمنتجات المعلبة المستوردة والتمور،والأجهزة الكهربائية ومساحيق التنظيف ومنتجات للأطفال وغيرها :

تقدم أسواق المزرعة أيضًا عروض يوم الاثنين بنصف الثمن وعروض كل جمعة وعروض خاصة تقدمها من فترة لأخرى على الموقع الرسمي لأسواق المزرعة، ويمكنك التسجيل في الموقع الرسمي حتى يصلك كل جديد من منتجات وعروض، وأتاحت أسواق المزرعة أيضًا بطاقة هدايا أسواق المزرعة بفئات 50 ريال و 100 ريال و 200 ريال و500 ريال لشراءها كهدية لمن تحب، يقوم هو بالشراء بواسطتها من المتجر، من المميز أيضًا أن أسواق المزرعة تقدم المنتجات العضوية الخالية من المواد الكيميائية بأسعار في متناول الجميع.

بطاقة امتياز أسواق المزرعة

ومن المميز تقديمها بطاقة امتياز، يحصل العميل على نقطة لكل 10 ريال مشتريات وعند تجميعك لـ 100 نقطة بإمكانك استبدالها بمشتريات بقيمة 10 ريال والحد الأدنى للاستبدال 100 ومضاعفتها، ويحصل العميل على 25 نقطة إضافية عند الشراء بقيمة 500 ريال ومضاعفتها وتظل النقاط الأقل من 100 برصيدك، ويُمنح العميل خصم 5% إضافية على جميع الأدوات المنزلية، و10% رصيد على بطاقة عالم المغامرات والترفيه.