- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض أسواق العثيم أقوى عروض بداية العام سارية حتى 21 جمادى الاولى في المقال التالي
عمر شويل - جدة مع بداية العام تبدأ الأسواق الكبيرة في تقديم عروض رائعة للمستهلكين وذلك بمناسبة العام الجديد ولحث المستهلكين على الشراء والاستفادة من الخصومات الكبيرة ، ومن بين تلك الأسواق سلسلة أسواق عبد الله العثيم والتي تقدم عروضها بشكل مستمر، وبمناسبة العام الجديد تقدم أسواق العثيم عروض كبيرة على منتجات اللحوم والأسماك والحلويات والفواكه والزيوت والمنظفات.
عروض أسواق العثيم
ولأن أسواق العثيم من أكبر سلاسل الأسواق المركزية بالمملكة، فإنها كما تحرص على تقديم أفضل المنتجات لعملائها، فإنها تحرص أيضًا على تقديم المنتجات بأسعار ملائمة للجميع.
تسري عروض أسواق العثيم بداية من يوم الأربعاء الموافق 15 جمادى الاول من السابعة صباحًا الموافق 30 ديسمبر 2021 ولمدة أسبوع أو حتى نفاذ الكمية ، وذلك بكافة فروع أسواق العثيم داخل المملكة العربية السعودية، مع مراعاة أن لكل عميل كمية محددة من المنتج يستطيع الحصول عليها داخل العرض وأي كمية إضافية تكون بالسعر خارج العرض.
من بين أهم العروض التي تقدمها أسواق العثيم هذا الشهر:
- سكر الأسرة ناعم 10كجم بسعر 22.95 ريال بدلًا من 35.50 ريال(متاح 2 كيس لكل عميل داخل العرض).
- عرض على دجاج دو المجمد 1100 جرام بسعر 114.95 ريال بدلًا من 154.95 ريال.
- عرض على زيت شمس دوار الشمس (2 عبوة سعة العبوة 1.5 لتر ) بسعر 23.95 ريال بدلًا من 31.75 ريال.
- أرز الشعلان البسمتي عبوة 10 كجم بسعر 59.95 ريال بدلًا من 77.95 ريال.
- عرض على مسحوق غسيل تايد الأصلي 2.5 كجم وتايد مضاد البكتريا 2.25 كجم بسعر 16.95 ريال بدلًا من 38.95 ريال.
- عرض على جبن بوك كاسات كريمي أو شيدر 2 عبوة 500 جرام بسعر 19.95 ريال داخل العرض.
- عرض على تونة جرين فارمز 3 حبة بسعر 11.95 ريال بدلًا من 16.50 ريال.
- كما تقدم الأسواق عروض وخصومات كبيرة على منتجات اللحوم والأسماك.
- ويمكن أيضًا للمستهلكين الذين يبحثون دائمًا عن أفضل العروض متابعة عروض أسواق المزرعة أيضًا ، حيث تقدم خصومات كبيرة هذا الشهر حتى يوم 5 يناير 2021.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض أسواق العثيم أقوى عروض بداية العام سارية حتى 21 جمادى الاولى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.