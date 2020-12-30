نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض أسواق العثيم أقوى عروض بداية العام سارية حتى 21 جمادى الاولى في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع بداية العام تبدأ الأسواق الكبيرة في تقديم عروض رائعة للمستهلكين وذلك بمناسبة العام الجديد ولحث المستهلكين على الشراء والاستفادة من الخصومات الكبيرة ، ومن بين تلك الأسواق سلسلة أسواق عبد الله العثيم والتي تقدم عروضها بشكل مستمر، وبمناسبة العام الجديد تقدم أسواق العثيم عروض كبيرة على منتجات اللحوم والأسماك والحلويات والفواكه والزيوت والمنظفات.

عروض أسواق العثيم

ولأن أسواق العثيم من أكبر سلاسل الأسواق المركزية بالمملكة، فإنها كما تحرص على تقديم أفضل المنتجات لعملائها، فإنها تحرص أيضًا على تقديم المنتجات بأسعار ملائمة للجميع.

تسري عروض أسواق العثيم بداية من يوم الأربعاء الموافق 15 جمادى الاول من السابعة صباحًا الموافق 30 ديسمبر 2021 ولمدة أسبوع أو حتى نفاذ الكمية ، وذلك بكافة فروع أسواق العثيم داخل المملكة العربية السعودية، مع مراعاة أن لكل عميل كمية محددة من المنتج يستطيع الحصول عليها داخل العرض وأي كمية إضافية تكون بالسعر خارج العرض.

من بين أهم العروض التي تقدمها أسواق العثيم هذا الشهر: