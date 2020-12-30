نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اكسترا بمناسبة العام الجديد خصومات تصل إلي 30% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا على جميع الأجهزة الحديثة بخصم أكثر من 11%، اخترنا لكم مجموعة من أفضل الأجهزة الإلكترونية والهواتف اللوحية والمكيفات والشاشات والتليفزيونات الحديثة المتوفرة في متاجر اكسترا الالكترونية بأعلى الخصومات والتي تبدأ من 11% إلى حوالي 50% وهذه الخصومات يصعب على أي متجر أن يوفرها لعملائه خوفاً على نفسه من الخسائر ولكننا نواجه الصعوبات من أجل الفوز برضى عملائنا الكرام.

عروض اكسترا

عروض اكسترا الأكثر مبيعاً، يقدم لكم متجر اكسترا مجموعة كبيرة من العروض المختلفة على أفضل منتجاتها:

• ثلاجة سامسونج 17.6 قدم 500 لتر تبريد ثنائي باللون الأبيض متوفرة بخصم 45% لتكون بقيمة 2999 ريال سعودي، ميت بوك أكس كوري أي 5 هواوي 13.9 بوصة رام 16 جيجا 512 جيجا بايت أس أس دي باللون الفضي بقيمة 5999 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

• مكيف شباك 17600 وحدة تبريد بارد روتاري متوفر بخصم 35% وبسعر 1169 ريال سعودي، هاتف سامسونج جالكسي إس 10 بلس 512 جيجا بايت باللون الأسود متوفر بخصم 54% ليصبح بسعر 2099 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات اكسترا

تقدم متاجر اكسترا عروض متنوعة ومختلفة لكل العملاء الكرام ومنها:

• أبل أيفون 11 برو 256 جيجا بايت باللون الأخضر الداكن متوفر بخصم 4299 ريال سعودي، موتورولا جي 9 بلاي 128 جيجا بايت باللون الأزرق متوفر بخصم 42% ويكون بقيمة 579 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

• سامسونج جالكسي نوت 10 بلس 256 جيجا بايت باللون الأسود أورا متوفر بخصم 38% ويكون بقيمة 2699 ريال سعودي، أيفون إس إي 2020، 128 جيجا بايت باللون الأسود متوفر 11% خصم وتكون بسعر 1949 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات اكسترا

تخفيضات نهاية العام من اكسترا لعملائنا الكرام

• سامسونج جالكس أي 71، 128 جيجا بايت باللون الأسود متوفر بخصم 20% بسعر 1399 ريال سعودي، سامسونج تاب إس 11.7 بوصة الجيل الرابع 128 جيجا باللون الفضي متوفر بخصم 8% بقيمة 2999 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

كل ذلك واكثر ستجدونة بجميع فروع متاجر اكسترا، كل ما يهم البيت العصرى من اجهزة منزلية والكترونية بعروض وخصومات ليس لها مثيل وترقبوا خصومات نهاية العام علي جميع المنتجات المعروضة داخل أسواق وهايبر ماركت اكسترا في فترة الاعياد.