عروض بندة بمناسبة العام الجديد خصومات لن تتكرر اغتنم الفرصة

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عمر شويل - جدة عروض بندة، تخفيضات وخصومات هايبر بنده على الأجهزة المنزلية اليوم الأحد 20 ديسمبر 2020 مستمر لـ 3 أيام، يمكنكم متابعة عروض هايبر بنده المستمرة معنا من اليوم حتى 3 أيام حيث أنها تضم أفضل الأجهزة الكهربائية المختلفة والتي سوف نقدمها لكم اليوم والتي تتناسب مع جميع عملائنا الكرام المعتادين على التعامل مع هايبر باندا باستمرار، فما عليكم سوى زيارة صفحتنا للتعرف على عروضنا ومنتجاتنا التي تكون دائماً في انتظاركم.

عروض بندة

محضرة طعام أي تي سي 400 واط بسعر 147.50 بدلاً من 295 ريال سعودي، غلاية فيليبس 87.50 ريال سعودي بدلاً من 175 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. قلاية بدون زيت جيباس 4.2 لتر بقيمة 164.50 ريال سعودي بدلاً من 329 ريال سعودي، مكواة بخار عمودية تيفال بسعر 199 ريال سعودي بدلاً من 329 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات بندة

عروض هايبر بنده لمدة 3 أيام، نسعى دائماً لكي نوفر إليكم أقوى العروض والخصومات على جميع منتجاتها والسلع المتنوعة المختلفة:

خلاط يدوي مولينكس 450 واط بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من 149 ريال سعودي، خلاط مع مطحنتين ارايتي بسعر 65 ريال سعودي بدلاً من 165 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات بنده الأسبوعية

يبهر ماركت بنده عملائه الكرام كل يوم بعروض مختلفة ومتنوعة على الأجهزة والمنتجات الأخرة بالإضافة إلى أفضل وأقوى الخصومات: