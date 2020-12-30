نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات هايبر بنده وبنده نهاية العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات هايبر بنده وبنده ، مجموعة عروض نهاية العام من هايبر بنده على جميع الأصناف، تفاح جالا أيطالي / فرنسي 1 ك بسعر 4.95 ريال، زبدة غير مملحة لورباك 100 جرام 2+1 بسعر 10.95 ريال بدلا من 17.25 ريال، شوربة شعيرية سريعة التحضير اندومي (5×70/75 جرام) 2+1 بسعر 14.50 ريال بدلا من 21.75 ريال، مكرونة قودي (250/450/500 جرام) 2+3 بسعر 14.85 ريال بدلا من 24.75 ريال، سكر ناعم الأسرة 5 ك 1+1 بسعر 20.95 ريال بدلا من 41.90 ريال، صدور دجاج طرية رويال 1000 جرام 1+1 بسعر 26.95 ريال بدلا من 53.90 ريال، مرقة الدجاج ماجي (24×20 جرام) 2+1 بسعر 35.90 ريال بدلا من 53.85 ريال، فوط صحية كبير بالأجنحة قطن ناعم ألويز 30 فوطة 1+1 بسعر 19.75 ريال بدلا من 39.50 ريال، شامبو هيد آند شولدرز (400 مل) أو بلسم (360 مل) 1+1 بسعر 23.95 ريال.

عروض هايبر بنده اليوم

تخفيضات هايبر بنده وبنده ، شرائح بيضاء برايد 10 حبات (200 جرام) 2+1 بسعر 17.50 ريال بدلا من 26.25 ريال، جبنة موزاريلا مبشورة السنبلة 3+1 بسعر 26.95 ريال بدلا من 43.80 ريال، جبنة شيدر مطبوخة بيغا (200 جرام) بسعر 27.95 ريال بدلا من 42.35 ريال، كيكة ماكين (510 جرام) 2+1 بسعر 68.95 ريال بدلا من 104.85 ريال، ملوخية / بامية وليمة (400 جرام) بسعر 1+1 بسعر 4.95 ريال بدلا من 9.90 ريال، فطيرة سادة وليمة (400 جرام) 1+1 بسعر 6.95 ريال بدلا من 13.90 ريال، رقائق عجينة الفيلو رقيقة / سميكة للحلويات سويتز (450 جرام) 1+1 بسعر 11.95 ريال بدلا من 23.90 ريال.

أقوى عروض هايبر بنده

قشطة حلا قولدن (170 جرام) 3+2 بسعر 8.75 ريال بدلا من 14.75 ريال، شبيهة قشطة بوك (170 جرام) 6+2 بسعر 19.95 ريال بدلا من 28 ريال، قشطة التاج 5+1 (155 جرام) بسعر 23.95 ريال بدلا من 31.50 ريال، حليب مكثف محلي رويال شيف (390 جرام) 3+1 بسعر 15.75 ريال بدلا من 21 ريال، كونتري كورن فليكس نستله (500 جرام) 2+1 بسعر 29.95 ريال بدلا من 52.50 ريال، شوفان أبيض كويكر (500 جرام) 2+1 بسعر 19.95 ريال بدلا من 32.25 ريال، كورن فليكس كلوقز (750 جرام) بسعر 27.50 بدلا من 55 ريال، عصير فواكه سموذي نادي (300 مل) بسعر 9.75 ريال بدلا من 16.50 ريال، مياه هنا (24×330 مل) بسعر 12.50 ريال بدلا من 25 ريال.

عروض هايبر بنده

شوكو كوكيز الأصلي / بالشوكولاتة امريكانا (180 جرام) 2+1 بسعر 20 ريال بدلا من 34.50 ريال، شوكو كوكيز مع قطع الشوكولاتة / الأصلي امريكانا هيرشيز (100 جرام) 2+1 بسعر 9.50 ريال بدلا من 14.25 ريال، بيك رولز حراق / بيتزا / زعتر سفن دايز (36 جرام) 2+2 بسعر 1.95 ريال بدلا من 4.40 ريال، بطاطس شيبس ليز ستاكس (170 جرام) 1+1 بسعر 10.50 ريال بدلا من 21 ريال.