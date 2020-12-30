نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض أسواق العثيم الأسبوعية وأقوي تخفيضات بداية العام الجديد 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم الأسبوعية وأقوي تخفيضات بداية العام أشتري كل مقاضيك الشهرية بأقل الأسعار ونبدأها بالعروض الطازجة على اللحوم، إذا كنت من محبي لحم الغنم يمكن الحصول على كيلو بالعظم سواكني ب 42.95 ريال، والغنم الروماني ب 39.95 ريال، أما لحم العجل ب 34.95 ريال، بالعظم أما منزوع العظم ب 44.95 ريال، والحاشي ب 35.95 ريال، كيلو لحم رفيدي ب 49.95 ريال، لحم بربري ب 48.95 ريال.

عروض أسواق العثيم الأسبوعية وأقوي تخفيضات بداية العام الجديد 2021

عروض أسواق العثيم الأسبوعية على الفواكه الطازجة صندوق تين ب 11.95 ريال، كيلو من الكلمنتينا ب 3.25 ريال، كيلو القرع العسلي ب 1.45 ريال، علبة من الفراولة ب 3.45 ريال، فاصوليا خضراء لتحضير وجبة غداء لذيذة، وصحية الكيلو ب 6.50 ريال، علبة من خس لولو بيوندي ب 4.95 ريال، تمر عدوة المدينة كيلو ب 36.95 ريال، ليمون فيتنامي ب 4.45 ريال.

عروض أسواق العثيم الأسبوعية على الحلويات

كيلو من الحلوي الشرقية ب 22.95 ريال، تورتة كرنفال شوكولاته كبير ب 54.95 ريال، بدلا من 69.95 ريال، كرواسون جبن رومي ب 6.50 ريال، زود باوند كيك فانيليا ب 9.95 ريال، كيك الشوكولاتة ديلوكس ب 23.95 ريال، زود بسكويت بالتمر ب 14.95 ريال، مافن كوكيز ب 23.95 ريال، كليجا وسط وزن 350 جم ب 9.95 ريال.

عروض أسواق العثيم الأسبوعية الأجبان

قشدة المائدة بدر ب 11.95 ريال، جبنة مصري ب 21.80 ريال، لانشون ساده بقري ب 16.50 ريال، جبن رومي مصري ب 28.95 ريال، جبن هالى دنماركي ب 9.95 ريال، جبن الزهار دبل كريم ب 13.95 ريال، جبن قريش ب 15 ريال.

مجلة عروض العثيم الأسبوعية

قهوة زدني كلاسيك وزن 200 جم ب 19.50 ريال، ارز هالى سيلا بسمتي 5 كجم ب 24.95 ريال، علبة من بسكويت هالى ساده ب 8.95 ريال، عبوة من كاكاو زدني وزن 227 جم ب 17.95 ريال، بدلا من 20.75 ريال، زيت زيتون فيكتو بكر 500 مل ب 11.95 ريال، نشا الذرة فود وزن 400 جم، زيت هالى 6 كيلو ب 74.95 ريال، قصدير شير ب 13.95 ريال، 5 كجم أرز هالى ب 23.95 ريال، دجاج لي بون مجمد 10 حبات ب 109.95 ريال.