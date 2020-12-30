نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتفالات رأس السنة 2021 في الإمارات العربية المتحدة بالأماكن والتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة احتفالات رأس السنة 2021 في الإمارات , يتنظر الجميع العام الجديد في شوقة ولهفة، متمنين أن تكون بداية لصفحة جديدة، حاملة للخير كله، فهي تستعد وتتأهب للاحتفال بالعام الميلادي الجديد الموافق بدايته شهر يناير، وهذا اليوم يعد من ضمن الإجازات العالمية المعروفة ، حتى يتمكن الجميع من الاحتفال به.

احتفالات رأس السنة 2021 في الإمارات

تتأهب الإمارات لتجهيز نفسها حتى تصبح بمثابة العروس يوم زفافها، وهذا عن طريق الاحتفالات العالمية التي تتم سنوياً، ولكن هذا العام سوف يختلف كثيراً عن الأعوام السابقة التي يحدث بها الاحتفالات، فهي تستعد لتقديم مجموعة كبيرة من المفاجآت، كما أنها ستحرص على إحياء الحفلات الغنائية من المغنيين من جميع أنحاء العالم.

جدول احتفالات رأس السنة بدبي 2021

تعتبر مدينة دبي من المدن العالمية من حيث الاحتفال بالعام الميلادي الجديد، وفيه تتلقى مجموعة كبيرة من السياح من مختلف أنحاء العالم سنوياً، وهذا يعود إلى مدى الاحتفالات الضخمة التي تتم بها على طريقة مختلفة، كما أن الإمارات تتأهب حالياً لطرح مهرجانات غنائية بما يتوافق مع العام الميلادي، وهي كالتالي:

الاحتفالات ببرج خليفة، ففي هذا المكان يقام به عدد كبير من المهرجانات المتنوعة، بالإضافة إلى إطلاق الألعاب النارية في الهواء، مما يجعل السماء منيرة، ولها منظر جمالي مختلفة، ومن بينهم عمرو دياب ونانسي عجرم.

الاحتفالات التي تقام بالنافورة بمدينة دبي، فتعد هذه المنطقة من المناطق السياحية المعروفة بالإمارات.

الاحتفالات التي يتم إحيائها في برج العرب، وفي يقام مجموعة كبيرة من المهرجانات الغنائية، مع طرحها للألعاب النارية.

أماكن احتفالات رأس السنة بدبي

مدينة دبي تعد من المدن المعروفة بين مختلف المدن العالمية، وفي يقوم مجموعة من النجوم البارزة بإحياء الحفل، ومن أهم هذه الأماكن مايلي:

مدينة جميرا.

جي بي ار بيتش.

احتفال دبي اوبرا.

مطعم زيرو جرافيتي.

مطعم رويال جالا:- هذا المطعم يقوم بتقديم ألذ المأكولات الشرقية والغربية، بالإضافة إلى تنظيم الموسيقى، وحرصه على طرح الألعاب النارية نظراً لمنظرها الجمالي.

احتفال شاطئ باراستي.