تخفيضات ساكو للعام الجديد الاكثر اثارة في عالم العروض خصومات تصل إلي 50%

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عمر شويل - جدة تخفيضات ساكو، استمتعوا معنا بأفضل تجربة شراء من متاجر ساكو لجميع مستلزمات المنازل العصرية بأقوى العروض، يقدم لكم متاجر ساكو دائماً عروض متجددة على جميع مستلزمات المنازل والأجهزة الكهربائية، فمعنا سوف تحصل على أفضل الخصومات على مجموعة مختارة من أفخم المفروشات العصرية وأعلى مستوى من التقنيات الحديثة للأجهزة الكهربائية المنزلية، تتمتع منتجاتنا عن غيرها بالكثير الذي لا يمكن اكتشافه بسهولة إلا بعد التعامل معنا وتجربة منتجاتنا وعروضنا.

تخفيضات ساكو

يقدم لكم متجر ساكو العروض اليومية المتميزة وهي:

أرجوحة 3 مقاعد مع وسادة 1.199 ريال سعودي، كرسي استرخاء ألومنيوم كيرران مع وسادة 1.299 ريال سعودي، أرجوحة للحديقة تتسع 3 أشخاص 1.499 ريال سعودي، أرجوحة تتسع شخصين مع ستارة ووسادة 1.499 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. مقعد خاص بالحديقة 349 ريال سعودي بدلاً 399.75 ريال سعودي، مقعد للحديقة خشبي 399 ريال سعودي بدلاً من 429.75 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. مقعد قابل للنفخ 99.75 ريال سعودي، جهاز لتحضير الطعام 3 لتر سرعات متعددة 1.2900 ريال سعودي، فرامة 25 لتر 500 واط 4 شفرات فيفا فليبس 219.00 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض ساكو اليومية

جميع عروض المتاجر في متناول أيدي الجميل فكل ما تحتاج له من أجهزة منزلية ومفروشات عصرية تجده في عروض ساكو السعودية نحن أفضل من الآخرين:

حماصة خبز شريحتين 850 واط ضد البصمات 197.00 ريال سعودي، كبسولات اسبرسو 16 كبسولة للعلبة انتنسو 32.75 ريال سعودي، صانعة ثلج 150 واط 220 فولت شاشة عرض كرستالية 999.00 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. قلاية هوائية 1.2 كيلو جرام 2100 واط تحكم باللمس 1.499.50 ريال سعودي، فرامة مولينكس مع ملحقات 0.5 لتر 400 واط 220 فولت 159.00 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. مطحنة بن 150 جرام مع وعاء ستانلستيل 220، 142.25 ريال سعودي، صانعة الوافل والخبز الفرنسي 185.00 ريال سعودي، شواية 1500 واط سطح قابل للإزالة كينوود 399.00 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات ساكو

اقوى خصومات ساكو لنهاية العام