نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اكسترا السعودية 2020 عروض نهاية العام وخصومات كبرى في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا السعودية التي تقدمها الآن في نهاية عام 2020 ولمدة أيام معدودة ضمن احتفالات نهاية العام ، وقد قدمت فروع اكسترا بالفعل الكثير من العروض الفترة الماضية ضمن نطاق عروض الجمعة البيضاء وعروض نهاية العام والآن تقدم لنا فروع extra عروض جديدة تحت مسمي أقوى العروض والتي بدأت منذ أيام قليلة مع العديد من المميزات وتستمر حتي بداية عام 2021 أو حتى نفاذ الكمية ، وتحت هذا الشعار تقدم لنا اكسترا عروض مختلفة ومتنوعة في الكثير من المنتجات التي تناسب الذوق العام وخاصة الأجهزة الإلكترونية والجوالات والتي تقدمها الآن بخصومات كبيره للغاية لفترة محدودة فقط أيضا نالت الأجهزة الكهربائية قسط كبير من الخصومات عبر موقع اكسترا حيث قدمت الكثير من الأجهزة الكهربائية المختلفة بخصومات كبيرة للغاية.

عروض اكسترا السعودية 2020 أقوى العروض

تقدم لنا فروع اكسترا السعودية الموجودة في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية الآن الكثير من العروض المميزة والرائعة التي تتناسب مع كل أفراد الأسرة مع نسبة خصم كبيرة جدا على العديد من الإلكترونيات وخاصة الجوالات والتي تصل نسبة الخصم عليها إلى 55% ويمكنكم الآن معرفة كافة عروض اكسترا المتميزة في نهاية العام.

جوال آبل أيفون 11 برو ،256 جيجا أخضر داكن بسعر 4899 ريال سعودي

جوال سامسونج جلاكسي إس 20 بلس الجيل الخامس 128 جيجا بلون أزرق وسعر 2799 ريال سعودي

جوال سامسونج جلاكسي إس 10 بلس ، 512 جيجا أسود بسعر 2099 ريال سعودي

جوال سامسونج جلاكسي نوت 10 بلس 256 جيجا بلون أسود أورا بسعر 2599 ريال سعودي

جوال آيفون إس إي 2020 ،128 جيجا بلون أسود بسعر 2099 ريال سعودي

جوال سامسونج جلاكسي آي 71 ،128 جيجا بلون أسود بسعر 1299 ريال سعودي

جوال سامسونج جلاكسي نوت 10 لايت، 128 جيجا بلون أسود بسعر 1499 ريال سعودي

جوال الكانيل 5048 بو، 128 جيجا بلون أسود بسعر 549 ريال سعودي

يمكنك الآن الإطلاع على كافة عروض اكسترا 2020 الآن من خلال موقع extra الإلكتروني والذي يتيح لك الشراء المباشر أيضا والتوصيل المجاني في حالة كانت المشتريات بقيمة أكثر من 99 ريال سعودي، وبالطبع هناك ميزة التقسيط عند الشراء والتي أتحتها الآن اكسترا بالكثير من التسهيلات والتخفيضات بالإضافة إلى الهداية التي تقدم مع بعض المنتجات بجانب قيمة الخصم.