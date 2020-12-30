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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اكسترا السعودية 2020 عروض نهاية العام وخصومات كبرى في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض اكسترا السعودية التي تقدمها الآن في نهاية عام 2020 ولمدة أيام معدودة ضمن احتفالات نهاية العام ، وقد قدمت فروع اكسترا بالفعل الكثير من العروض الفترة الماضية ضمن نطاق عروض الجمعة البيضاء وعروض نهاية العام والآن تقدم لنا فروع extra عروض جديدة تحت مسمي أقوى العروض والتي بدأت منذ أيام قليلة مع العديد من المميزات وتستمر حتي بداية عام 2021 أو حتى نفاذ الكمية ، وتحت هذا الشعار تقدم لنا اكسترا عروض مختلفة ومتنوعة في الكثير من المنتجات التي تناسب الذوق العام وخاصة الأجهزة الإلكترونية والجوالات والتي تقدمها الآن بخصومات كبيره للغاية لفترة محدودة فقط أيضا نالت الأجهزة الكهربائية قسط كبير من الخصومات عبر موقع اكسترا حيث قدمت الكثير من الأجهزة الكهربائية المختلفة بخصومات كبيرة للغاية.
عروض اكسترا السعودية 2020 أقوى العروض
تقدم لنا فروع اكسترا السعودية الموجودة في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية الآن الكثير من العروض المميزة والرائعة التي تتناسب مع كل أفراد الأسرة مع نسبة خصم كبيرة جدا على العديد من الإلكترونيات وخاصة الجوالات والتي تصل نسبة الخصم عليها إلى 55% ويمكنكم الآن معرفة كافة عروض اكسترا المتميزة في نهاية العام.
- جوال آبل أيفون 11 برو ،256 جيجا أخضر داكن بسعر 4899 ريال سعودي
- جوال سامسونج جلاكسي إس 20 بلس الجيل الخامس 128 جيجا بلون أزرق وسعر 2799 ريال سعودي
- جوال سامسونج جلاكسي إس 10 بلس ، 512 جيجا أسود بسعر 2099 ريال سعودي
- جوال سامسونج جلاكسي نوت 10 بلس 256 جيجا بلون أسود أورا بسعر 2599 ريال سعودي
- جوال آيفون إس إي 2020 ،128 جيجا بلون أسود بسعر 2099 ريال سعودي
- جوال سامسونج جلاكسي آي 71 ،128 جيجا بلون أسود بسعر 1299 ريال سعودي
- جوال سامسونج جلاكسي نوت 10 لايت، 128 جيجا بلون أسود بسعر 1499 ريال سعودي
- جوال الكانيل 5048 بو، 128 جيجا بلون أسود بسعر 549 ريال سعودي
يمكنك الآن الإطلاع على كافة عروض اكسترا 2020 الآن من خلال موقع extra الإلكتروني والذي يتيح لك الشراء المباشر أيضا والتوصيل المجاني في حالة كانت المشتريات بقيمة أكثر من 99 ريال سعودي، وبالطبع هناك ميزة التقسيط عند الشراء والتي أتحتها الآن اكسترا بالكثير من التسهيلات والتخفيضات بالإضافة إلى الهداية التي تقدم مع بعض المنتجات بجانب قيمة الخصم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض اكسترا السعودية 2020 عروض نهاية العام وخصومات كبرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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