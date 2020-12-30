نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم السعودية اليوم 30 ديسمبر 2020 حتى 5 يناير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحتوي عروض العثيم هذه الفترة على خصومات على جميع منتجاتها والتي هي تتكون من جميع أنواع المنظفات مثل ملين كمفورت أزرق، وملين كمفورت أوركيد ومسك، وجل معقم يدين لايفيو متكامل، ومزيل عرق إكس كوليستون ومنظف جف للأسطح كريم ليمون، وصابون لوكس صن لايت ليمون، وصابون اومو أزرق، وصابون برسيل أزرق كيس، وصابون برسيل أخضر، وسائل برسيل ثوب أبيض، وصابون صحون بريل ليمون سائل، ومنظف ومطهر أرضيات بودو، وفوط ص الويز أحلام ليلية كبيرة، وشامبو عباية تأيد عطر أصلي، وجل اريال للغسالات اوتوماتيك.

عروض العثيم السعودية

تتميز عروض العثيم بتخفيضات علي منتجاتها والتي تعد من أروع المنتجات التي يذهب الناس لشراها وتشمل عروض العثيم خصومات هائلة على جميع منتجاتها والتي هي تتكون من جميع أنواع الأدوات المنزلية مثل قدر هوم واي ماريل، وقدر ضغط باصرة، وطقم قدر فاليرو، ومقلاة ترست، وكنك قهوة لامبرت، وسطل برينس وير قدر ضغط السيف كهربائية، ومايكرويف كليك أون، وفرن نيكاي كهربائي، وصانع طعام جيباس، ومكنسة هومر كهربائية، وغسالة هومر حوضين، وقدر طهي أرز بانيكس ستانلس.

لحم رفيدي بالعضم 49.95 ريال.

لحم خروف بربري بالعضم 48.95 ريال.

لحم حاشي بالعضم 25.95 ريال.

لحم حاشي طازج بدون عضم 35.95 ريال.

لحم غنم روماني بالعضم 39.95 يال.

لحم غنم سواكني بالعضم 42.95 ريال.

خس لولو 4.95 ريال.

تمر عجوة المدينة علبة 36.95 ريال.

تمر انتاج النخيل 11.95 ريال.

ليمون 4.45 ريال.

فاصوليا خضراء 6.50 ريال.

بطاطس 2.95 ريال.

تفاح اصفر 6.45 ريال.

برتقال عصير 3.75 ريال.

كبك الشكولاته دبلوكس 23.95 ريال.

بيتي فور مشكل دبلوكس 14.95 ريال.

مافن كوكيز دبلوكس 23.95 ريال.

حلويات شرقيه مشكله كبيرة 22.95 ريال.

كرواسون جبن 6.50 ريال.

جبن الوادي قريش 15.95 ريال.

جبن هالي ابيض دنماركي 9.95 ريال.

شبيهة جبن الزهار 13.95 ريال.

جبن فيتا مصري 21.80 ريال.

جبن رومي فيكتو مصري 28.95 ريال.

لانشون الفلة بقر سادة 16.50 ريال.

زيتون البسا الاسود 9.95 ريال.

سميد خشن 4.75 ريال.

عدس احمر 4.95 ريال.

هيل زدني 45.00 ريال.

زبيب 11.50 ريال

لوز 30.95 ريال.

قهوة برازيلي 22.95 ريال.