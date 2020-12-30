نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسائل وصور تهنئة رأس السنة الميلادية 2021 أرقى خلفيات تهنئة بالعام الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسائل وصور تهنئة رأس السنة الميلادية 2021، يستعد العالم كله حالياً باستقبال العام الميلادي الجديد 2021 الذي لم يتبقى على حلوله إلا يوماً واحداً، ويبحث الكثيرون عن رسائل وصور تهنئة بالعام الجديد التي يتم إرسالها للأصدقاء والأهل والأحباب من خلال الرسائل النصية عبر الهاتف المحمول أو من خلال رسائل الواتس ساب أو الفيس بوك، وخلال السطور التالية من خلال موقعنا ثقفني قررنا أن نستعرض عليكم باقة متميزة من رسائل وصور وخليفات تهنئة بالعام الجديد 2021.

رسائل تهنئة رأس السنة الميلادية 2021

يهتم الكثيرون على تهنئة الاصدقاء والأهل والأحباب بالعام الجديد متمنياً لهم الصحة والعافية والراحة والسكينة وأن يكون العام الجديد عام خير وسعادة وبركة وأن تكون بدايتها مبشرة بإذن الله تعالى، ويفصلنا عن بداية العام الجديد يوماً واحداً فقد وبمجرد أن تصل الساعة الثانية عشر صباحاً غداً الخميس الموافق 31 ديسمبر 2020 سيبدأ العام الجديد 2021.

عبارات تهنئة بالسنة الميلادية الجديدة 2021

تفوت الأيام والسنين وانت يا صديقي في قلبي وروحي، كل عام وانت أجمل ما مر في حياتي.

سنة جديدة أقبلت علينا، أسأل الله لنا ولكم صالح الأعمال والسعادة التي لا تنتهي، كل عام وانتم بخير.

اللهم أجعله عام خير علينا وعلى أحبتي، أدام الله عليكم الصحة والعافية.

اليوم نستقبل عام جديد.. ونودع عام مضى، أسأل الله أن يرزقك عمر مديد.. وغفران ذنوب ورحمة ورضى.

نفسي أكون بابل نويل وأجي في نص الليل وأقولك happy new year.

كل عام وأنا أحبك أكثر، هذا العام أكثر من العام الماضي، وأقل بكثير من العام المقبل، عام سعيد حبيبي.

تمشي معي في دروب عمري معك عبرت كل الحلو والمر أنهي عامي بك وأبدأ عام جديد بك فأنت كل أيام وسنيني.

صور تهنئة بالعام الجديد 2021