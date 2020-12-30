نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبارات تهنئة بالسنة الميلادية الجديدة 2021 أجمل كروت ورسائل للعام الجديد لتهنئة الأصدقاء والأجباب في المقال التالي

عمر شويل - جدة عبارات تهنئة بالسنة الميلادية الجديد 2021، يوماً واحداً فقط وسيهل علينا العام الميلادي الجديد 2021، الذي ينتظره العالم كله ويتمنى الأشخاص أن يكون عام 2021 عاماً سعيداً مليئاً بالخير والبركة والسعادة على الجميع، وتحديداً بعد الكثير من الأحداث السيئة التي حدثت في عام 2020، ويتم التهنئة بين الأهل والأقارب في ليلة رأس السنة من خلال الرسائل المكتوبة أو كروت التهنئة عبر الرسائل النصية على الهواتف المحمولة أو الواتس ساب أو الفيس بوك أو الانستجرام، فسوف نوافيكم في هذا المقال أفضل عبارات ورسائل وكروت تهنئة بالعالم الجديد 2021

عبارات تهنئة بالسنة الميلادية الجديدة 2021

عام 2021 ينتظره الجميع في بقاع الأرض متمنين من الله عز وجل أن يكون عام مليء بالخير واليمين والبركات، وخلال هذا العام سيكون الاحتفال بخلاف السنوات الماضية حيث أعلنت الكثير من دول العالم بإلغاء احتفالات رأس السنة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والكثير من الحكومات تطبق الإجراءات الاحترازية للحد من هذا الوباء، وسيكتفي الجميع بتبادل الرسائل والعبارات فيما بينهما للتهنئة بالعام الجديد.

رسائل تهنئة العام الجديد 2021

أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا وسنة سعيدة عليكوا وعلينا.

سنة جديدة على الابواب وحبك بقلبي لسه ما مات مصيرك ترجع لي وتندم على اللي فات.

أحلى لحظة في حياتي أني أسمعك تقول فيها.. كل عام وأنتم بخير.

الصداقة زهرة بيضاء تنبت في القلب وتتفتح في القلب ولكنها لا تذبل، أسال الله أن يرزقك البهجة في العام الجديد.

تزهر سنين عمري بوجودك.. وتشرق شمسي بوجودك، كل عام وانت شمسي وسنيني.

كل عام وانتم بصحة جيدة بمناسبة بداية عام جديد اعاده الله علينا وعليكم بالحب والخير.

الحمد لله رب العالمين اللهم إنك قدير، وهذا عام جديد قد أقبل وسنة جديدة قد أقبلت نسألك من خيرها ونعوذ بك من شرها.

صور تهنئة السنة الجديد 2021