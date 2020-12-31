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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي عروض بنده هايبر بنده اليوم على الجوالات بالسعودية والعثيم عروض 2021 في المقال التالي
عمر شويل - جدة أقوي عروض بنده هايبر بنده اليوم على الجوالات بالسعودية في الأسبوع الأخير من 2020 وبداية العام الجديد تشمل جوال سامسونج المميز أى 71 ب 1.299 ريال، بدلا من 1.759 ريال، ونسخة أي 21 أس ب 799 ريال وصل حديثا إلى فروع بنده، جوال سامسونج أى 01 ب 399 ريال، لينوفو كي 12 ب 599 ريال، بدلا من 899 ريال، لينوفو أي 8 ب 489 ريال، بدلا من 699 ريال، هواوي واي 7 بي ب 649 ريال، هواوي واي 9 أي ب 1.099 ريال، لينوفو أي 7 ب 335 ريال، وصل حديثا ابل أيفون 12 ب 3.999 ريال، الكاتيل 1 آس إي ب 419 ريال، أبل أيفون أكس أس ب 2.499 ريال.
أقوي عروض بنده هايبر بنده اليوم على الجوالات بالسعودية عروض 2021
تقدم المدينة هايبر مجموعة مميزة من العروض على الجوالات ومنها أوبو a93 سعة 128 جيجا بايت، ورام 8 جيجا بايت ب 1.059 ريال، ريلمي 7proب 1،289 ريال، جوال سامسونج a31 بطارية 5000 ميلي أمبير ورام 8 جيجا بايت ب 1.699 ريال، جوال ايفون 12 برو ماكس نسخة 256 جيجا بايت ب 5.699 ريال.
عروض المدينة هايبر على الجوالات
جوال هونر 9x pro نسخة 256 جيجا بايت ورام 6 جيجا بايت وبطارية 4000 ميلي أمبير ب 949 ريال، جوال سامسونج a31 ب 869 ريال، ونوكيا 3.4 ب 579 ريال، سامسونج، a21s ب 729 ريال.
عروض العثيم على الجوالات اليوم
جوال هونر 10x لايت ب 709 ريال، جوال هواوي واي 7 بي نسخة 64 جيجا بايت ب 629 ريال، فيفو واي 30 ب 735 ريال، تابلت لينوفو ام 10 ب 689 ريال، تابلت هواوي تي 3 ب 625 ريال.
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