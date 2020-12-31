نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض إكسترا على الأجهزة الكهربائية تصل ل 60% ألحق خصومات نهاية العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة أهم العروض الخاصة بالأجهزة المنزلية تأتيكم عن طريق هايبر اكسترا، لأنه بالتأكيد لن يبخل علينا بهذه العروض ونحن في نهاية العام الحالي، لهذا يجب أن تنصتوا لما سنقوم بعرضه عليكم الآن حتى تسرعوا لتقوموا بشراء هذه الأجهزة قبل نفاذ الكمية.

عروض اكسترا الأسبوعية

عروض أكستر الخاصة بالأجهزة المنزلية:

تستطيع أن تتمتع بالعديد من العروض التي تأتي إلينا لليوم بأسعارها الرائعة، حتى نقوم بتجديد الأجهزة المنزلية بأجهزة أحدث وبأعلى جودة أيضًا، ومن هذه الأجهزة:

عروض اكسترا الأسبوعية قلاية من ماركة فيليبس تعمل بالتقنية الهوائية قوتها 1800 واط تتسع 1.2 كيلو، يمكنك شرائها بلونها الأسود الجذاب بسعر 899 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا قلاية ديلونجي الشهيرة التي يمكنك أن تقوم باستخدامها بدون زيت قوتها من 1000 إلى 1400 واط سعتها 1.7 لتر يمكنك شرائها 1899 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا

تنزيلات هايبر اكسترا: