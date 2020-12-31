عروض بنده الأسبوعية خصم يصل ل 80% على جميع المنتجات لمدة 5 أيام

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عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية مهرجان اللحوم الطازجة من عروض هايبر بنده تجعلك تقوم بالإسراع، لكي تذهب إلى المقر القريب منك من هايبر بنده، لتحصل على أفضل العروض الخاص باللحوم، لذلك إليكم هذه العروض أقوى عروض السعودية. عروض بنده الأسبوعية عروض بنده في مهرجان اللحوم : خصومات بنده الأسبوعية كيلو لحم الكتف خالي تمامًا من العظام يأتيكم بسعر أساسي بعد الخصم 39.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده كيلو قطع لحم عجل بالعظم يأتيكم بسعر الكيلو بعض الخصم 29.95 ريال سعودي بعدما كان 53.95 ريال سعودي.

سعر كيلو لحم الجمل بالعظم جاء بعد الخصم 26.95 ريال سعودي.

سعر اللحم البقري قطع بالعظم بسعر الكيلو 24.95 ريال سعودي.

سعر لحم الخروف نعيمي بالعظم جاء سعر الكيلو 95.95 ريال سعودي. عروض هايبر بنده

تخفيضات هايبر بنده

تنزيلات هايبر ينده تخفيضات بنده عروض بنده الأسبوعية سعر كيلو لحم الخروف بالنوع الجورجي بالعظم يأتي بسعر 49.95 ريال سعودي.

خصومات بنده سعر لحم العجل الباكستاني مع العظم للكيلو الواحد 24.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده مكعبات اللحم بالخضروات كولومبي المنشأ بسعر الكيلو 23.95 ريال سعودي.

سعر كيلو لحم الخروف الروماني مع العظم كان قبل الخصم بسعر 61.95 ريال سعودي وأصبح من بعده 44.95 ريال سعودي.

للعمل على شراء كيلو لحم من ناحية الفخذ عند الخروف منشأة استرالي يأتي مع العظام بسعر 36.95 ريال سعودي بعد أن كان سعره 44.95 ريال سعودي. أسعار المعلبات عند هايبر بنده عرض عيش التورتيلا من الأمراء يأتيكم بسعر 5 ريال سعودي للعبوة الواحدة.

عروض بنده الأسبوعية سعر نصف كيلو حلاوة طحينية ماركة الجميل تأتيكم بسعر 5 ريال سعودي.

نصف كيلو جبنه دوبل كريم يأتيكم بسعر 5 ريال سعودي.

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