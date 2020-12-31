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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض ساكو الأسبوعية تخفيضات تصل ل 60% على الأجهزة الكهربائية في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض ساكو الأسبوعية العروض الرائعة من هايبر ساكو السعودية التي تأتي إلينا على جميع المستلزمات المنزلية التي ستظل معنا حتى انتهاء هذه السنة، وبالتأكيد سيقوم المتجر بالعمل على توفير الكثير من العروض بالليلة الخاصة براس السنة، لذلك إليكم أحد أهم عروض ساكو بالإضافة إلى الأسعار.
عروض ساكو الأسبوعية
أفضل عروض ساكو السعودية:
يمكنك ان تتمتع بكافة هذه العروض الرائعة التي ستمتد حتى آخر يوم في سنة 2020 إلى أن تأتي ليلة رأس السنة، ولكي تحصل على هذه الخصومات عليك التعرف عليها:
- تخفيضات ساكو تستطيع أن تقوم بشراء جهاز خاص بتحريك الطعام بشكل آلي يوجد بداخله بطارية سعتها 2200 ملي أمبير، يمكنك الحصول عليها بسعر 129 ريال سعودي.
- خصومات ساكو ماكينة صناعة الوافل التي تأتي إلينا بتصميم دائري تعمل بقوة 1000 واط وسعرها 219 ريال سعودي.
- ماكينة صنع الحلوى المثلجة تأتيكم بسعر 197 ريال سعودي.
- ماكينة الايس كريم التابعة لشركة هاميلتون بيتش تأتي بسعر 186 ريال سعودي.
تخفيضات ساكو
- عروض ساكو الأسبوعية الماكينة الخاصة بتحضير الفشار بشكل سريع بسعر 199.75 ريال سعودي.
- خصومات ساكو النافورة الخاصة بالشكولاتة لكي تتميز بعمر الفوندو تقوم بشرائها 219 ريال سعودي.
- كوب حراري سعته نصف لتر يمكنك أن تحتفظ بدرجة الحرارة لساعات طويلة يمكنك أن تقوم بالحصول عليه بسعر 79.75 ريال سعودي.
- طقم خاص بالعدد اليدوية يحتوي على 170 قطعة تستطيع أن تحصل عليه بسعر 365 ريال سعودي.
- يمكنك أن تحصل على صندوق عدة فارغ أبعاده 41×16 إنش سعته 63.25 ريال سعودي.
- فرامة قوتها 400 واط التابعة لماركة مولنيكس سعتها نصف لتر يمكنك شرائها 119 ريال سعودي.
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