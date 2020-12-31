نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسابقة الحلم وتفاصيل السحب الأكبر على جائزة الـ1.000.000 دولار في المقال التالي

عمر شويل - جدة ساعات قليلة تفصلنا عن السحب الأكبر والأهم في مسابقة الحلم 2020 على جائزة المليون دولار أمريكي المقدمة من إدارة البرنامج من بين جوائزها الأضخم هذا العام، والتي بلغ مجموعها 3.5 مليون دولار، حيث تسود حالة كبيرة من الترقب بين آلاف المستقدمين والمشتركين من جميع أنحاء العالم، أملاً في تحقيق حلمهم بالفوز بتلك الجائزة التي يسدل معها الستار عن نهاية توزيع جوائز هذا العام، قبل أن يبدأ الإعلامي مصطفى الأغا، سريعًا في الإعلان عن جوائز وتفاصيل مسابقة العام الجديد 2021، اعتبارًا من يناير المقبل.

سحب المليون من مسابقة الحلم

وبسحب المليون دولار من مسابقة الحلم المقرر له مساء اليوم الخميس الحادي والثلاثين من ديسمبر 2020، يكون قد انتهت المسابقة تمامًا بإعلان اسم الفائز الذي سيضاف إلى سجل الفائزين في سحوبات هذا العام التي تفاوتت فيمتها ومواعيدها، ما بين سحب على جائزة بقيمة نصف مليون دولار وأخرى ربع مليون ومائة ألف ومائتي ألف، بالإضافة إلى السحوبات الدورية بقيمة 10000$، مع العلم أن الاشتراك مستمر تتى السابعة من مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة.

طرق الاشتراك في المسابقة

وخلال هذا العام لم تقتصر طرق الاشتراك في مسابقة الحلم على إرسال كلمة حلم أو dream أو reve كما كان في السابق إلى الرقم المرادف لدولتك أو الاتصال بذات الرقم والإجابة على السؤال الذي يصلك بشكل صحيح، بل تم تنويع طرق الاشتراك لتشمل عدد من الطرق الآلية الجديدة والسريعة، لضمان مشاركة أكثر عدد من المتابعين، ومن بينها:

الاشتراك عن طريق الدخول عبر الموقع الرسمي للمسابقة وملء استمارة البيانات المدرجة به.

الاشتراك من خلال تطبيق حلم الذي يتم تحميله للهواتف الذكية.

شفافية وحيادية السحب الجديدة

كانت إدارة المسابقة قد أقرت عدد من الطرق الجديدة لضمان أكبر قدر من الشفافية والحيادية في الاختيار، منها استبعاد أقارب العاملين في البرنامج، بجانب إقامة السحب على الهواء مباشرة من خلال برنامج صدى الملاعب، والاتصال المباشر باسم الفائز وتهنئته أمام الجميع.