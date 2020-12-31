نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اكسايت السعودية وأقوى تخفيضات نهاية العام على اللابتوب والإلكترونيات لفترة محدودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة استفيدوا من تخفيضات نهاية العام الموجودة في عروض اكسايت السعودية على اللابتوب والإلكترونيات، والتي تستمر حتى 4 يناير 2021، وفي هذه العروض نجد تشكيلة متنوعة من أجهزة اللابتوب، ملحقات أجهزة الكمبيوتر، الايباد والمزيد من عروض الإلكترونيات، وأقوى الخصومات بدءًا من 24 ديسمبر 2020 ولفترة محدودة.

عروض اكسايت السعودية

إليكم أقوى عروض نهاية العام في اكسايت السعودية، وذلك على جميع الإلكترونيات، وفيما يلي نعرض لكم أقوى العروض والتخفيضات:

عروض اكسايت السعودية على اللابتوب

تُقدم اكسايت السعودية عروض على اللابتوب، بمواصفات، أسعار، أحجام مختلفة، ومن أمثلة هذه العروض:

لابتوب Msi، شاشة 15.6 بوصة، رامات 16 جيجا، ذاكرة 512 جيجا، بسعر 5409 ريال سعودي بدلًا من 5999 ريال سعودي.

لابتوب Bravo، شاشة 15.6 بوصة، رامات 16 جيجا، ذاكرة 512 جيجا، بسعر 4549 ريال سعودي بدلًا من 4899 ريال سعودي.

لابتوب Lenovo، شاشة 15.6 بوصة، رامات 8 جيجا، ذاكرة 128 جيجا، بسعر 2899 ريال سعودي بدلًا من 3099 ريال سعودي.

لابتوب msi، شاشة 14 بوصة، رامات 16 جيجا، ذاكرة 512 جيجا، بسعر 3919 ريال سعودي بدلًا من 4499 ريال سعودي.

لابتوب MacBook Pro، شاشة 15 بوصة، رامات 16 جيجا، ذاكرة 256 جيجا، بسعر 8999 ريال سعودي بدلًا من 11599 ريال سعودي.

عروض أجهزة الايباد في اكسايت

ايباد 8 من ابل، شاشة 10.2 بوصة، ذاكرة 32 جيجا، بسعر 1949 ريال سعودي بدلًا من 2099 ريال سعودي.

ايباد برو 2020 من ابل، شاشة 11 بوصة، ذاكرة 128 جيجا، بسعر 3559 ريال سعودي بدلًا من 4299 ريال سعودي.

ايباد برو 2020 من ابل، شاشة 12.9 بوصة، ذاكرة 256 جيجا، بسعر 4999 ريال سعودي بدلًا من 5699 ريال سعودي.

غطاء حماية للتابلت من Eq، مناسب لحجم 7 بوصة، بسعر 49 ريال سعودي بدلًا من 109 ريال سعودي.

عروض ملحقات أجهزة الكمبيوتر

ماوس من Razer Viper، بسعر 339 ريال سعودي بدلًا من 380 ريال سعودي.

لوحة مفاتيح بها اللغتين العربية والانجليزية من Promate، بسعر 29 ريال سعودي بدلًا من 59 ريال سعودي.

سماعة رأس للألعاب Turtlebeach Recon 70، بسعر 150 ريال سعودي بدلًا من 185 ريال سعودي.

سماعة رأس لاسلكية للألعاب Astro A10، لبلاي ستيشن 4، بسعر 270 ريال سعودي بدلًا من 367 ريال سعودي.

وأخيرًا قدمنا لكم أقوى العروض في اكسايت، وللمزيد من عروض نهاية العام، وأيضًا عروض متاجر السعودية طوال فترة الخصومات والتخفيضات تابعونا.