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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل عروض مكتبة جرير السعودية على الجوالات والالكترونيات خصومات نهاية العام في المقال التالي
عمر شويل - جدة أفضل عروض مكتبة جرير السعودية على الجوالات والالكترونيات نبدأها بهاتف هواوي بي 40 برو سعة 256 جيجا بايت لونه أسود يدعم شبكة الجيل الخامس ب 3.349 ريال، هاتف هواوي نوفا 7 اس اي سعة 128 جيجا بايت لونه أرجواني ب 1،299 ريال، هواوي Y9a سعة 128 جيجا بايت لونه زهري ساكورا ب 1099 ريال، هواوي بي 40 برو بلس سعة 512 جيجا بايت لونه أبيض سيراميك ب 4.499 ريال، سامسونج جالكسي زود فولد بونزي سعة 256 جيجا بايت ب 7.199 ريال.
أفضل عروض مكتبة جرير السعودية على الجوالات والالكترونيات
شاشة هايسينس قياس 75 بوصة اتش دي دي ال اي دي ب 3.999 ريال، سكاي وورث 75 بوصة الترا اتش دي دي ال اي دي ب 3.899 ريال، شاشة هاير 65 بوصة اتش دي اي ال اي دي ب 3.749 ريال، هواوي ميت 30 برو سعة 256 جيجا بايت لونه فضي ب 2.099 ريال، سامسونج نوت 10 بلس ب 2.599 ريال.
عروض مكتبة جرير السعودية اليوم
سامسونج جلاكسي s10+ سعة 128 جيجا بايت لونه أبيض ب 2.249 ريال، سامسونج 55 بوصة اتش دي ال اي دي ب 2.399 ريال، ال جي 55 بوصة ب 2.499 ريال، هاتف جالكسي اس 20 الترا سعة 128 جيجا بايت ابيض اللون ب 3.499 ريال، لاب توب ايسر بريد يتور هيليوس للالعاب ب 6.649 ريال، هواوي نوفا 5 تي سعة 128 جيجا بايت لونه أزرق ب 949 ريال، شاشة سكاي وورث قياس 58 بوصة ب 1.549 ريال، ابل ايفون 11 برو سعة 64 جيجا بايت ب 4.199 ريال، تي سي ال 40 بوصة ب 699 ريال.
مايكروسوفت xbox one s سعة 1 تيرابايت لونه ابيض ب 999 ريال، هواوي p40 سعة 128 جيجا بايت لونه اسود ب 2.399 ريال، سامسونج جالكسي ايه 71 لونه فضي ب 1.299 ريال، شاشة سكاي وورث 43 بوصة ب 999 ريال.
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