نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسابقة الحلم والإعلان عن جائزة المليون دولار اليوم الخميس الموافق 31ديسمبر2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر جميع المشاركين في مسابقة الحلم الإعلان عن الرابح بالجائزة الأكبر لهذا العام جائزة المليون دولار أمريكي حيث سيتم الإعلان عن اسم الرابح بتلك الجائزة اليوم الخميس الموافق الحادي والثلاثين من ديسمبر لعام2020 ليكون سعيد الحظ في نهاية عام 2020 والذي أصبح مليونير نتيجة للاشتراك والفوز بالمسابقة حيث سيتم الإعلان عن الفائز على الهواء مباشرة على قناة (MBC1) وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت السعودية ومع الاقتراب لموعد السحب يترقب المشتركين هذه الفرصة الذهبية التي ستغير حياتهم كما يبحث الكثيرين من الناس عن كيفية المشاركة في المسابقة وهو ما سوف نقدمه لكم عبر تلك المقالة.

مسابقة الحلم

هي مسابقة نقدية يتم تقديمها عبر قناة mBC1 وذلك من خلال برنامج صدي الملاعب والذي يقدمه الإعلامي مصطفي الآغا حيث يتم تقديم مبالغ مالية كبيرة للرابحين من جميع الدول العربية وفي نهاية عام 2020 تقدم المسابقة المكافأة والجائزة الأكبر لهذا العام حيث سيحصل الرابح على الجائزة على مليون دولار أمريكي نقداً من الحلم ويستطيع الجميع في أنحاء الوطن العربي الاشتراك في تلك المسابقة حيث يتم الاشتراك عن طريق رسالة يتم إرسالها عبر الهاتف أو الاشتراك من خلال موقع المسابقة الإلكتروني.

خطوات الاشتراك عبر الموقع الإلكتروني للمسابقة

هناك خطوات بسيطة يقوم بها الراغب بالاشتراك في المسابقة عبر الموقع الإلكتروني وجاءت كما يلي:

يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمسابقة الحلم.

قم بالضغط على كلمة اشتراك.

يتوجب عليك تسجيل رمز الدولة المتواجد بها وتسجيل رقم جوالك الخاص.

أخيراً اضغط على تسجيل.

أو يتم الاشتراك عبر إرسال رسالة من هاتفك للرقم المرادف لبلدك بعدها سوف يتطلب منك إدخال اسمك في الرسالة وبعدها تقوم المسابقة بإرسال مجموعة من الأسئلة التي يتوجب عليك الإجابة عليها وكلما زاد عدد إجاباتك الصحيحة كلما زادت فرصك بالمسابقة هذا ويتم الإعلان عن الفائز من خلال الاتصال الباشر بصاحب الرقم الذي تم سحبه من القناة أثناء البث المباشر على شاشة قناة mBC1.