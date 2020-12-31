نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده اليوم لآخر العام.. اشتري منتج ولك الآخر مجانا بالإصافة إلى التخفيضات وقائمة الأسعار الجديدة للمواد الغذائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم، وما تود أن تعرفه عن عروض هايبر بنده؛ تعد شركة أسواق بنده بالسعودية من شركات التجزئة وكان ذلك عند نشأتها سنة 1978 ميلاديًا، ثم بعد ذلك تم اندماجها تحت مظلة صافولا وهي من إحدى الشركات الرائدة في مجال الأغذية، وكانت شركة العزيزية بنده بالمملكة العربية السعودية من كبرى الشركات التي كانت تعمل بالتجزئة. أقوى عروض هايبر بندة الاسبوعية من 30 ديسمبر حتى 5 يناير عروض بنده اليوم لورباك زبدة غير مملحة، وزن 100 جرام بسعر 10.95 ريال سعودي، 1+2.

عروض هايبر بنده الأسرة سكر ناعم، بسعر 20.95 ريال سعودي، وزن 5 كيلو، 1+1.

عروض هايبر بندة جدة رويال صدور دجاج طرية، السعر 26.95 ريال سعودي، 1000 جرام، 1+1.

عروض بندة اليوم ماجي مرقة دجاج، السعر 35.90 ريال سعودي، 24×20 جرام (1+2).

عروض هايبر بنده اليوم قودي مكرونة السعر 14.85 ريال سعودي، (250، 450، 500 جرام) 2+3.

عروض هايبر بندة الاسبوعية إندومي شوربة سريعة التحضير شعيرية، السعر 14.50 ريال سعودي، ( 5×70\75 جرام) 2+1.

عروض هيبر بنده ألويز فوطة صحية بالأجنحة كبيرة قطن ناعم، السعر 19.75 ريال سعودي، 30 فوطة/ 1+1.

بندة عروض اليوم هيد آند شولدرز شامبو، السعر 23.95 ريال سعودي، 400 مل، أو بلسم 360 مل، 1+1.

تخفيضات بنده تايد مركز مسحوق غسيل، السعر 65.95 ريال سعودي، 4,5/ 5 كيلو، 1+1. تخفيضات بنده اليوم عروض بنده هذا الاسبوع برايد شرائح بيضاء 10 حبات، 200 جرام السعر 17.50 ريال سعودي، 1+2.

عروض بنده اليوم الوطني السنبلة جبنة موزاريلا مبشورة، 200 جرام بسعر 26.95 ريال سعودي، 1+3.

بنده اليوم بيغا جبن شيدر مطبوخ، وزن 200 جرام بسعر 27.95 ريال سعودي، 2+5.

عروض بنده اليوم ماكين كيكة، 510 جرام بسعر 68.95 ريال سعودي، 2+1.

عروض هايبر بنده وليمة ملوخية/ بامية، 400 جرام بسعر 4.95 ريال سعودي، 1+1.

عروض هايبر بندة جدة وليمة فطيرة سادة، 400 جرام بسعر 6.95 ريال سعودي، 1+1.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض بنده اليوم لآخر العام.. اشتري منتج ولك الآخر مجانا بالإصافة إلى التخفيضات وقائمة الأسعار الجديدة للمواد الغذائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.