نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هايبر ماركت العثيم تستمر لموسم نهاية العام وقائمة أسعار المواد الغذائية الجديدة بعد التخفيض في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم هايبر ماركت، تعد أسواق عبدالله العثيم من الشركات المساهمة بالمملكة العربية السعودية والرائدة في مجال المبيعات، ومن العروض التي تقدمها أسواق عبد الله العثيم للمواطنين السعوديين والمقيمين بها، كل ما يحتاجه المنزل العصري الحديث بالمملكة، من أجهزة إلكترونية، وهواتف ذكية، وأجهزة كهربائية من سوبر ماركت العثيم. عروض العثيم من 30 ديسمبر حتى بداية العام عن اللحوم عروض العثيم الاسبوعية لحوم بالعظم غنم روماني، وزن كيلو بسعر 39.95 ريال سعودي.

عروض اسواق العثيم عجل بلدي لحم بالعظم، وزن كيلو بسعر 34.95 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم الاثنين حاشي لحم بالعظم، وزن كيلو بسعر 25.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم رفيدي لحم بالعظم، وزن كيلو بسعر 49.95 ريال سعودي.

عرض العثيم سواكني لحم غنم بالعظم، وزن كيلو بسعر 42.95 ريال سعودي.

عروض العثيم جدة عجل بلدي بدون عظم لحم، وزن كيلو بسعر 35.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الطازج اليوم خروف بربري لحم بالعظم، وزن كيلو بسعر 48.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الاسبوعيه حاشي لحم طازج بدون عظم، وزن كيلو بسعر 35.95 ريال سعودي. عروض أسواق العثيم على الخضار والفاكهة عروض الطازج العثيم اليوم الاثنين برتقال عصير وزن كيلو بسعر 3.75 ريال سعودي.

عروض الاثنين العثيم قرع العسل، وزن كيلو بسعر 1.45 ريال سعودي.

اسعار العثيم بطاطس، وزن كيلو بسعر 2.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم اليوم علبة خس لولو بيوندي، بسعر 4.95 ريال سعودي.

عروض العثيم ليوم الاثنين فاصوليا خضراء، وزن كيلو بسعر 6.50 ريال سعودي.

سوبر ماركت العثيم و ليمون فيتنامي، وزن كيلو بسعر 4.95 ريال سعودي.

عرض العثيم اليوم علبة فراولة بسعر 3.45 ريال سعودي.

عروضات العثيم تين السعر 11.95 ريال سعودي للصندوق.

عروض العثيم تفاح أصفر السعر 6.45 ريال سعودي للصندوق.

عروض العثيم الاسبوعية كلمنتينا، السعر 3.25 ريال سعودي الكيلو.

عروض اسواق العثيم علبة 1 كيلو تمر عجوة، بسعر 36.95 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم الاثنين النخيل تمر رطب سكري، السعر 11.95 ريال سعودي للحبة.

تخفيضات العثيم سيافا تمر سكري رطب، السعر 14.95 ريال سعودي، الكيلو.

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