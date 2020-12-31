عروض جرير للجوالات والشاشات والالكترونيات تزيد على 50% على أشهر الماركات العالمية

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عمر شويل - جدة عروض جرير للجوالات و الاليكترونيات، و ما تود أن تعرفه عن jarir bookstore مكتبة جرير بالسعودية؛ لقد تم تأسيس مكتبات جرير بالمملكة العربية السعودية في عام 1974 ميلاديًا بالرياض، وكانت من المكتبات الصغيرة كان ذلك في الثمانينيات، ثم بعد ذلك تم افتتاح فرع آخر في الرياض بالمملكة ثم تلاه فرع آخر في التسعينات، بعد ذلك أصبحت جرير شركة مساهمة وكان هذا عام 2002 ميلاديًا. عروض جرير بالسعودية على الشاشات عروض شاشات جرير هايسنس شاشة تلفزيون، بسعر 3,999 ريال سعودي، دقة 4K الترا اتش دي دي ال، خصم 50%، 75 بوصة.

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