نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عيد ميلاد كارفور 2021 استمتع بأقوى العروض والخصومات المميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عيد ميلاد كارفور 2021 ، هناك عدد كبير من الأشخاص الذين يتسائلون عن الموعد السنوي لـ عيد ميلاد كارفور، حيث أنه مع بداية كل عام يقوم المتجر العالمي الشهير، بتقديم الكثير من العروض والخصومات التي تنال إعجاب الكثيرين، ويعتبر كارفور واحدًا من أشهر المتاجر الموجودة في العالم، والتي تم إطلاقها بالدول العربية في عام 1995 على يد مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية، وهو الآن موجود في حوالي 38 دولة في أفريقيا ومناطق الشرق الأوسط وآسيا.

موعد عيد ميلاد كارفور 2021

يبدأ موعد عيد ميلاد كارفور 2021 من يوم 30 ديسمبر 2020 وحتى يوم 9 فبراير 2021 وذلك في جميع فروعه المنتشرة حول العالم.

عروض عيد ميلاد كارفور 2021

يقدم كارفور عروض عديدة على جميع المنتجات الموجودة به مثل المنتجات الغذائية ومنتجات الألبان والجبن والمشروبات إلى جانب منتجات المنظفات والمنتجات الخاصة بالعناية بالمنزل، تشمل عروض كارفور أيضًا المنتجات الخاصة بالصحة والجمال وجميع أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الألعاب.

بالإضافة إلى وجود عروض على الأجهزة الإلكترونية مثل الموبايلات والتابلت، والمستلزمات الخاصة بالأطفال من حيث مستلزمات العناية بالجسم أو الألعاب، وأخيرًا يوجد عروض على مستلزمات المنزل مثل الأثاث والأجهزة الكهربائية.

ومن الجدير بالذكر أن الخصومات التي يقدمها كارفور بمناسبة عيد ميلاده الـ18 تصل إلى 50 % على معظم العروض، أما بالنسبة للبقالة والمستلزمات الخاصة بالمطبخ فالخصومات تصل إلى 45 %.

كما قام كارفور بتوفير خدمة جديدة لإرضاء جميع عملائه وذلك في محافظات مصر جميعها وهي خدمة شراء جميع المنتجات أونلاين عن طريق موقع كارفور الإلكتروني، كما يوفر الموقع أيضًا خدمة توصيل المنتجات التي تم شرائها بشكل مجاني.

ويتميز المتجر أيضًا بأنه يوفر خدمة الدفع عن طريق استخدام الفيزا أو عن طريق الدفع عند الاستلام، وفي حالة عدم مطابقة المنتج الذي تم شرائه بالمنتج الذي تم اختياره حينها يوفر المنتج سياسة استرجاع المنتجات على أن تكون تبعًا لسياسة الاسترجاع الخاصة بمتجر كارفور.

بمناسبة عروض عيد ميلاد كارفور 2021 ، فقد طرحت العديد من الأسواق والمتاجر، في نوفمبر الماضي، عروض الجمعة البيضاء أو عروض الجمعة السوداء، ويمكن عمل مقارنة بين عروض كارفور في عيد ميلاده الـ18، وبين عروض الجمعة البيضاء في مصر وفي السعودية والإمارات والكويت أيضًا، لمعرفة الفارق في الأسعار بين الفترتين.

عروض مجلة كافور

قدم متجر كارفور الشهير، عروضًا مميزة، بمناسبة عيد ميلاده الـ18، وسنستعرض معًا عروض مجلة كارفور الجديدة:

فروع متجر كارفور

يوجد العديد من فروع كارفور في جمهورية مصر العربية، ومن أبرز هذه الفروع ما يلي:

فرع كارفور في مدينة الشروق.

فرع كارفور في سيتي سنتر المعادي.

فرع كارفور في سيتي لايت.

كارفور في صن سيتي.

كارفور في منطقة العبور.

كارفور في منطقة العروبة.

يوجد أيضًا فرع لكارفور داندي مول طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي.

كما يوجد فرع له في مدينة طنطا بمحافظة الغربية.

فرع كارفور في خليج نعمة.

كما يوجد فرع كارفور في جرين بلازا.

ويوجد أيضًا فرع لكارفور في فيستفال سيتي.

فرع كارفور في محافظة المنصورة.

وأخيرًا يوجد فرع كارفور في رويال بلازا.

برنامج ماي كلوب نقاط كارفور

في عام 2019 قام متجر كارفور بإطلاق برنامج ماي كلوب MyClub وهو عبارة عن برنامج خاص بتجميع النقاط بعد عمليات الشراء التي تتم، كما أنه يعتمد على استبدال هذه النقاط بالمنتج الذي تريده من أي فرع من فروع كارفور في جمهورية مصر العربية.

وبمناسبة عيد ميلاد كارفور 2021 ، فبإمكانك عزيزي القارئ الاستفادة من برنامج النقاط والخصومات، من خلال تحميل التطبيق الخاص بهم، ويمكن الاطلاع على إفادة كاملة عنه وحول أبرز مميزاته من خلال الموقع الرسمي لمتجر كارفور.

نبذة عن متجر كارفور

تتميز جميع فروع كارفور بأنها تقدم جميع المنتجات التي يبحث عنها الأشخاص سواء كانت منتجات خاصة بالأغذية أو منتجات خاصة بفرش أثاث المنزل أو الإلكترونيات وغيرها من الأجهزة الأخرى، وينبغي الإشارة إلى أن جميع المنتجات تتميز بجودتها العالية مقارنة بأسعارها وبذلك يختلف كارفور عن أي متجر أو هايبر ماركت آخر.

الخاتمة

وفي نهاية مقالنا نكون عرضنا لكم موعد عيد ميلاد كارفور 2021 حتى تستمتعوا بالعروض والخصومات التي يقدمها كارفور في هذه المدة، كما أننا أطلعناكم بالصور أيضًا بنسبة الخصم التي يحددها كارفور إلى جانب، الخدمات التي يقدمها للعملاء مثل خدمة الشراء من الإنترنت أو غيرها من الخدمات الأخرى.