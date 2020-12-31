نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قنوات الباقة السورية 2021 وتررد قناة سما سوريا الجديد وقناة لنا على النايل سات في المقال التالي
عمر شويل - جدة أعلنت مجموعة القنوات السورية عن تغيير الترددات الحالية لقنواتها لتبدأ البث على ترددات جديد بداية من العام الميلادي الجديد، وأحد أهم القنوات التي تشهد متابعة وجماهيرية عالية قناة سما السورية، بحيث سيتم تغيير التردد القديم لتبدأ بعرض مسلسلاتها وبرامجها المتنوعة على التردد الجديد اعتبارًا من مساء اليوم 31/12/2021، إلى جانب مجموعة من القنوات على قمر النايل سات أعلنت عن تغيير ترددها بداية من العام الجديد 2021، وجاء ذلك تجنبًا لانقطاع البث والتشويش على الترددات الحالية، بحيث سيتم إيقاف بث القنوات التي تعمل على الترددات الحالية تزامنًا مع تغييرها إلى التردد الجديد، لتعرض قناة سما السورية برامجها على التردد الجديد بقوة وبدون تشويش، وكذلك قناة لنا السورية وباقة القنوات السورية على قمر النايل سات.
تردد قناة سما السورية 2021
تعرض قناة سما السورية باقة من أهم البرامج المنوعة والترفيهية وكذلك الأخبار المحلية والعربية والعالمية، تعتبر قناة سما أحد أهم القنوات الرائدة في سوريا والعالم العربي، وتعد من أكثر القنوات جماهيرية بين باقة القنوات السورية، لذلك يهتم المتابعين في الحصول على تردد قناة سما السورية 2021.
|التردد
|11776
|الاستقطاب
|أفقي H
|معامل تصحيح خطأ
|4/3
|معدل الترميز
|27500
|القمر
|نايل سات
لاستقبال بث قناة سما بالتردد الجديد على قمر النايل سات يتم ضبط أجهزة الاستقبال على التردد 11776 باستقطاب أفقي، وبمعدل ترميز 27500، مع بداية العام الجديد، ليتم استقبال القناة دون أي تقطيع أو تشويش، نظرًا بأن قناة سما السورية التي تعمل على الترددات الحالية سيتم إيقافها مع حلول منتصف ليل العام الميلادي الجديد.
تردد قناة لنا السورية الجديد
هذا وسيتم أيضًا تغيير تردد قناة لنا السورية لتعمل على الترددات الجديدة التالية اعتبارًا من منتصف ليل رأس السنة الميلادية.
|التردد
|12360
|الاستقطاب
|عمودي v
|معامل تصحيح خطأ
|4/3
|معدل الترميز
|27500
|القمر
|نايل سات
تردد باقة القنوات السورية 2021
كما سيتم تغيير تردد مجموعة القنوات السورية على قمر النايل سات تزامنًا مع بداية العام الميلادي 2021 لتبدأ بعرض برامجها وبثها على الترددات الجديدة التالية:
|تردد باقة القنوات السورية
|11776
|الاستقطاب
|رأسي
|معامل تصحيح خطأ
|5/6
|معدل الترميز
|27500
|القمر
|نايل سات
لاستقبال بث قناة سما السورية وقناة لنا وباقة القنوات السورية يلزم ضبط أجهزة الاستقبال على الترددات المذكورة، علمًا بأنه سيتم إيقاف بث هذه القنوات في الدقائق الأولى لبداية العام الميلادي الجديد 2021.
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