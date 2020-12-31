انت الان تتابع تفاصيل خبر منافسة قوية في احتفالات راس السنة 2021 في مصر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شهدت احتفالات راس السنة 2021 في مصر منافسة قوية هذا العام رغم الظروف التي يمر بها العالم من مواجهة ازمة فيروس كورونا و هو ما لم يمنع المصريين من الاحتفال و الاصرار علي مقاومة الأزمة و التصدي لها مع الأخذ في الاعتبار بضرور التزام الجميع بالاجراءات الاحترازية التي تعلنها الجهات المختصة.

تنوعت أشكال الاحتفالات براس السنة هذا العام 2021 و تزينت الميادين و المولات و المتنزهات العامة بكل أشكال البهجة و الجمال متنافسين في تحقيق الشكل الأجمل و الأفضل و هنا نعرض لكم مجموعة من صور احتفالات راس السنة 2021 في مدن مصر المختلفة.

احتفالات محافظة القاهرة الكبري 2021

لأنها العاصمة و لأنها مدينة القاهرة الساحرة فقد رصدت كاميرات المصريين لقطات من احتفالات 2021 بمدينة القاهرة في عدة مدن مختلفة من أبرزها

مدينة القاهرة الجديدة

احتفل كايرو فيستيفال سيتي براس السنة بشكل رائع كما هو المعتاد و يعتبر كايرو فيستيفال سيتي من اكبر المولات بمدينة القاهرة الجديدة و الذي يقصده عدد كبير من الزائرين من كل محافظات مصر

يأتي مول داون تاون القطامية ضمن منافسين احتفالات راس السنة 2021 في مصر حيث موقعه المميز بالتجمع الخامس و الذي يقصده عدد من محبي التميز و الرقي

ايضا يأتي مول O1 بالتجمع الخامس و هو ضمن احدث المولات التي افتتحت قريبا بمحور محمد نجيب بالقاهرة الجديدة و الذي ابهر الجميع بمنافسته باحتفالات راس السنة 2021

أيضا احتفل مول GARDEN 8 الجديد باطلالة ساحرة بعدد من التصميمات الساحرة التي اقبل عليها زواره عليها في التقاط الصور التذكارية لاحتفالات راس السنة 2021

مول ارابيلا بلازا احد المولات التي شاركت بفاعلية في احتفالات راس السنة 2021 في مصر بمدينة القاهرة الجديدة

مول point 90 بالتجمع الخامس أحد المولات الشهيرة بقوتها داخل التجمع الخامس و الذي أكد تواجده ضمن احتفالات راس السنة 2021 في مصر بمجموعة من المظاهر و التصميمات المبهجة

أحد المنافسين في احتفالات راس السنة 2021 في مصر بقوة كان ميدان ماونت فيو بشارع التسعين الجنوبي بالتجمع الخامس أحد أكبر و أوي نقاط الجذب بروعة تصميماته التي لاقت اعجابا كبيرا من الجميع

مدينة الشيخ زايد

كما تعودت مدينة الشيخ زايد علي ابهار المصريين كل عام بروعة احتفالاتها و منافستها فكانت ضمن المنافسين بعدة تصميمات ابهرت زوارها و محبيها

لم تكن القاهرة الكبري فقط صاحبة احتفالات راس السنة 2021 و لكن احتفلت ايضا عدد من محافظات مصر و مدنها بتلك المناسبة ايضا مستخدمين وسائل الاضاءة و المظاهر المختلفة و التي شهدت تطورا كبيرا هذا العام لتجذب أعين الجميع في كل الأماكن التي قررت أن تشارك في تلك الاحتفالات المبهجة.

احتفالات محافظة بور سعيد 2021

احتفالات محافظة المنصورة 2021

احتفالات محافظة جنوب سيناء – مدينة شرم الشيخ 2021